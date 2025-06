Om vanaf de eerste editie structureel in te zetten op kwaliteit en beleving, gaat het Vakantie Festival een samenwerking aan met onderzoeksbureau Excap. De expert in klantbeleving brengt tijdens het festival zowel de bezoekerstevredenheid als de tevredenheid van deelnemers in kaart. Dit gebeurt via interviews, metingen en analyses, met als doel om op basis van inzichten te blijven verbeteren.

Arjen van Hijum, algemeen directeur van Excap: “Het Vakantie Festival is een ambitieus initiatief dat vanaf dag één kiest voor kwaliteit. Wij geloven sterk in luisteren naar bezoekers én partners. Door beleving structureel te meten, zorgen we samen voor een event dat jaar na jaar beter wordt. We zijn trots dat we hier als kennispartner aan mogen bijdragen.”

De samenwerking met Excap onderstreept de langetermijnvisie van het Vakantie Festival, waarbij het event niet alleen inspirerend en vernieuwend moet zijn, maar ook inhoudelijk sterk en goed georganiseerd.

T.J. van Apeldoorn, medeoprichter van het Vakantie Festival: “Wij willen vanaf de eerste editie niet alleen een mooi festival neerzetten, maar ook écht weten wat er leeft bij bezoekers en deelnemers. Door samen te werken met Excap zorgen we ervoor dat we kunnen bouwen op data, inzichten en concrete feedback. Kwaliteit staat voorop, en dat kunnen we alleen waarmaken door goed te luisteren.”

Medeoprichter Frits Kuijper benadrukt het belang van de samenwerking: “Als je een event wil neerzetten dat blijvend relevant is, moet je durven meten en leren. Met Excap halen we daarvoor de juiste partner aan boord. Zij hebben ruime ervaring in het meten van klantbeleving, ook in de vrijetijdssector.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Bezoekers en deelnemers worden actief betrokken bij het onderzoek om samen te bouwen aan een festival dat elk jaar beter wordt.



De volgende partijen hebben hun deelname aan het Vakantie Festival 2026 al eerder bevestigd:

Prijsvrij & D-reizen, CroisiEurope, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Justcurious, Avila Reizen, Curaçao Tourist Board, Just be Travellers, Le Beau Reizen, Travel Legends, LionsDive Beach Resort Curaçao, Avila Beach Hotel Curaçao,, BlueFinn Charters (Curaçao), Scuba Do (Curaçao) en X-Over. Meer info: vakantiefestival.com/info