Expedia (TAAP) is dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program) is een online boekingsplatform met een ruime keuze aan hotels, vluchten, autohuur en activiteiten.”

“Als reisagent heb je via ons platform toegang tot het grootste reisaanbod ter wereld, je kunt een maximale omzet behalen en aantrekkelijke commissies verdienen, daarnaast bieden wij onze Hotel Pakket Tarieven (TO tarieven) met wel 20% korting op hotel tarieven. Het Expedia TAAP platform is speciaal gericht op reisagenten, waarbij er meerdere tools beschikbaar zijn om het offreren, boeken en verwerken makkelijk te maken.”