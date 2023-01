ExperienceTravel neemt Van Helden Travel uit ‘t Gooi over

Deel dit artikel

Met ingang van het nieuwe jaar voegt Van Helden Travel zich bij ExperienceTravel uit ‘s-Hertogenbosch. De exclusieve reisorganisatie uit Hilversum is ruim 48 jaar geleden opgericht door Anne-Marie van Helden en bedient de crème de la crème van ‘t Gooi. Anne-Marie over haar besluit: “Samen hebben wij een groot team van specialisten en de modernste systemen in huis om de meest exclusieve reiswensen van onze klanten uit te laten komen”.

Klantenservice op het hoogste niveau

De afgelopen jaren is het klantenbestand van Van Helden Travel enorm gegroeid en om de service te kunnen blijven bieden die de veeleisende klanten gewend zijn, is Anne-Marie van Helden de afgelopen periode op zoek gegaan naar een betrouwbare partner waarmee haar organisatie nog professioneler kan werken op topkwaliteit-niveau. De keuze is daarbij op ExperienceTravel gevallen, in eigendom van Harco van Uden en Elke Kuipers. ExperienceTravel excelleert net als Van Helden Travel in het samenstellen van persoonlijke reizen, waarbij elke reis een co-creatie is en de klant volledig wordt ontzorgd. De nadruk ligt bij beide organisaties op het bieden van eersteklas, persoonlijke service en privacy.

Uitbreiding naar ‘t Gooi

Harco van Uden: “We zijn zeer verheugd met deze stap. Door Van Helden Travel te betrekken bij onze organisatie kunnen we onze activiteiten verleggen naar ‘t Gooi. Anne-Marie van Helden en haar team blijven de vaste contactpersonen voor de trouwe Van Helden reizigers. Achter de schermen zullen ze met een nieuw boekingssysteem gaan werken en profiteren van nieuwe ontwikkelingen waar ExperienceTravel aan werkt zoals een persoonlijke online klantomgeving.” Reizigers van beide organisaties kunnen voortaan terecht in ‘s-Hertogenbosch en Hilversum, al maken veel klanten al jarenlang vooral gebruik van de mogelijkheid tot een afspraak in de eigen thuisomgeving middels huisbezoek.

25 jaar geleden legde Harco van Uden de basis voor ExperienceTravel, dat inmiddels is uitgegroeid tot dé toonaangevende reisorganisatie voor exclusieve reizen waarbij de klant centraal staat. ExperienceTravel.nl Anne-Marie van Helden begon in 1976 haar eigen reisbureau in Breda en werkt sinds de jaren ’90 met haar team vanuit Hilversum vanheldentravel.nl Het nieuwe logo benadrukt zowel de eigen specialisatie als de relatie met ExperienceTravel.

Author Arjen Lutgendorff