Toen Travelpro’s Dennis de Groot in Piraeus, de haven van Athene en de grootste passagiershaven van Europa, voor het eerst oog in oog kwam te staan met de EXPLORA I, merkte hij het direct: dit schip is anders. Kleinschaliger dan het gemiddelde cruiseschip, maar allesbehalve beperkt in mogelijkheden. Hij vertelt.

De EXPLORA I, het eerste schip van Explora Journeys vaart sinds juli 2023 en heeft een duidelijke missie: rust, ruimte en een diepe verbondenheid met de zee bieden. De slogan ‘Ocean State of Mind’ is meer dan een marketingterm, het is voelbaar op elk dek.

Eerste indruk: jong, fris en ruim

Op het moment van inscheping is de EXPLORA I net twee jaar in de vaart. Toch lijkt het alsof het schip gisteren is gedoopt. Alles is tot in de puntjes onderhouden, de inrichting stijlvol, elegant en eigentijds. Er is veel ruimte, zowel in de zeer ruim opgezette suites als op de buiten- en binnenruimtes, en nergens heb je het gevoel met te veel mensen op één plek te zijn. De verhouding crew-gasten ligt hoog: één crewlid per 1,25 gasten. En met maximaal 922 gasten op een schip van 64.000 ton (248 meter lang), is dat goed te merken aan de persoonlijke aandacht aan boord.

Tijdens het inschepen worden we begeleid naar de voor ons op dat moment nog onbekende Journeys Lounge. We worden ontvangen met een glas champagne, niet verkeerd, en krijgen vervolgens een plek in de lounge toegewezen. Ondanks de vele gasten die die dag inschepen, worden we binnen enkele minuten opgehaald en krijgen we de keycards voor onze Grand Terrace Suite, met daarbij de instructie dat we ons moeten melden bij ons ‘Assembly Station’ op dek 4, het verzamelpunt bij calamiteiten. Dit is allemaal onderdeel van de inschepingsprocedures en wordt heel serieus genomen. Na het melden bij ons Assembly Station wordt verwacht dat we in onze suite de veiligheidsvideo bekijken en vervolgens een nummer bellen op de vaste telefoon om daarmee te bevestigen dat we alles hebben begrepen. Het zijn wat handelingen, maar het is goed dat dit gebeurt.

Maar dan: de Grand Terrace Suite. Een zee aan ruimte; no pun intended. Op het terras staat een ligbed en een tafel met twee stoelen en dan is er nog steeds veel ruimte over. De aankleding van de suite is persoonlijk en eigentijds, zonder te overdrijven. Je ziet aan alles dat er veel aandacht is besteed aan het interieur, met de gedachte om gasten zich meteen thuis te laten voelen. Ik heb meerdere schepen van verschillende rederijen mogen bezoeken, maar eerlijk is eerlijk: dit voelt wel echt als een thuis op zee. Ruim opgezet, alles tot in de puntjes verzorgd, niets op aan te merken.

Zorgvuldig gekozen havens

Onze route start in Athene en eindigt in Istanbul, met tussenstops op Mykonos, Patmos, Volos, Thessaloniki en Kavala. Een typisch kenmerk van Explora: er wordt zelden twee keer exact dezelfde route gevaren. Zo kunnen gasten weken achter elkaar aan boord blijven zonder in herhaling te vallen. Een slimme keuze, zeker voor klanten die op zoek zijn naar langere cruises zonder duplicatie van bestemmingen. De mix van havens is afwisselend: van het hippe Mykonos, het Ibiza van Griekenland, tot rustgevend Patmos, en van het levendige Thessaloniki tot het onbekendere maar verrassend charmante Kavala. Op Mykonos en Patmos wordt er getenderd, met kleine boten van en naar het schip en met het fantastische weer zeker geen straf. In de overige havens legt de EXPLORA I aan en kunnen gasten direct van boord. Vaak gebruikt Explora haar eigen reddingssloepen om gasten te vervoeren, maar tijdens onze cruise wordt er gebruikgemaakt van externe tenders, wat het dan wel weer net wat afwisselender maakt.

Bijzondere toevoeging: bij het verlaten van de verschillende havens, start je de avond met een ‘Sailaway DJ rooftop sessie’ op het bovenste dek, vaak vergezeld door een saxofonist in een intieme setting bij ondergaande zon, een ervaring die zelfs de meest ervaren cruiser niet snel zal vergeten.

Hand in hand

Aan boord draait alles om keuzevrijheid en rust. De sfeer is ongedwongen en luxe gaat hier hand in hand met comfort. Wie een cruise zoekt zonder verplicht gala, buffetten of geprogrammeerde drukte, zit hier goed. Dat merk je ook aan de dresscode. Niet te moeilijk: gewoon kleding die je normaal ook naar een terras of restaurant aantrekt. Op de dekken geldt een kledingvoorschrift dat ‘resort casual’ wordt genoemd. Kleding dus die je draagt als je van je kamer naar het zwembad loopt. Er waren overigens gasten die dit niet helemaal begrepen hadden en in bikini aan het ontbijt verschenen; deze werden gevraagd zich gepast te kleden. En dat siert Explora: als je regels opstelt, moet je ze ook naleven en dat gebeurt hier dus uitstekend. Nog een sterk punt is het entertainment. In de intieme setting van de Journeys Lounge vinden hoogwaardige muziekoptredens plaats in theatersetting. Geen grootschalige musicalshows hier, maar eerder een avond in een stijlvol muziekcafé met klasse. Tijdens onze reis wordt het programma aan elkaar gepraat door de entertainmentmanager in cabaretstijl; humoristisch en verrassend verfrissend. Dezelfde entertainmentmanager leest ook elke ochtend een soort Explora-journaal voor met de activiteiten van de dag, het weer en andere handige tips en mededelingen. Elke avond ontvangen gasten in hun suite een papieren versie van dit journaal voor de volgende dag, samen met een lokale krant. Een leuke toevoeging, helemaal in de Explora look & feel.

Smaakvol en divers

Op culinair gebied scoort de EXPLORA I hoog. Er zijn meerdere specialiteitenrestaurants aan boord, elk met een eigen signatuur. Gasten kunnen kiezen voor verfijnde Japanse gerechten in Sakura, klassieke Franse gastronomie in Fil Rouge, Mediterrane hoogstandjes in de Med Yacht Club of superieure vleesgerechten in Marble & Co., de steakhousevariant. Voor wie liever flexibiliteit wil, is er de Emporium Market Place, waar in open keukens vers gekookt wordt terwijl je toekijkt. Geen standaardbuffet, maar echt à la minute-bereiding. Naast de inbegrepen restaurants biedt Explora ook de mogelijkheid om te dineren in Anthology, een fine dining restaurant met beperkte capaciteit, waarbij een ongeëvenaard gastronomisch avontuur wordt samengesteld door de Head of Culinary Franck Garanger. Uiteraard is hierbij een wijnarrangement samengesteld door ervaren sommeliers, zodat de gerechten perfect worden aangevuld. Omdat er een meerprijs geldt voor deze ervaring, ligt het serviceniveau nóg hoger dan in de andere restaurants. Tijdens onze reis spraken we meerdere gasten en de reacties zijn unaniem: het eten is hier fenomenaal. Geen overdaad, maar verfijning. Het helpt dat veel producten lokaal worden ingekocht, afhankelijk van de havens.

Persoonlijke touch

Gastvrijheid zit de crew in het bloed. Binnen een dag weten veel medewerkers wie je bent en wat je voorkeuren zijn; of dat nu je favoriete drankje is of hoe je je koffie het liefst drinkt. Ook eventuele allergieën worden genoteerd en opgeslagen, zodat je dit niet telkens opnieuw hoeft aan te geven. Dat persoonlijke niveau van service maakt het verschil. Geen verplichte omgang, maar oprechte aandacht. Voor reisagenten is dit een belangrijk verkoopargument richting klanten die waarde hechten aan een persoonlijke beleving zonder stijfheid. Hier geen standaard ‘sir/madam’-behandeling, maar een warm welkom dat niet geforceerd aanvoelt. Ik vraag vervolgens aan anderen uit onze groep wat zij hun klanten zouden aanbevelen als unieke punten wanneer het om Explora gaat. “Het aanbod van accommodatievormen is al meer dan de moeite waard. Veel ruimte en je wordt hier niet in een bezemkast gestopt, zoals bij sommige andere rederijen wel eens het geval is,” zegt Walter Colijn, zelfstandig reisadviseur en specialist in cruisereizen bij Travel Counsellors. “De verrassende routes van A naar B in plaats van A naar A, en de afwisseling in bestemmingen per route, vinden mijn klanten erg verfrissend.” Joyce Fonteijn, directeur bij Kupers Reisinfo en Reisburo Schoenmaeckers, geeft aan: “Met name de vele verschillende nationaliteiten, de leeftijdsgroepen die passen bij een boutique schip, én de ingetogenheid. Maar bovendien de gezelligheid die in alles wordt uitgestraald.”

Rust én ruimte

Een ander onderscheidend punt is de rust aan boord, zelfs tijdens zeedagen. Er zijn vier zwembaden en vijf whirlpools verspreid over het schip. Het resultaat? Er is altijd plek. Ook de cabana’s en ligbedden blijven grotendeels beschikbaar, wat prettig is voor gasten die geen zin hebben in ‘handdoekje leggen’. Aan schaduwplekken ook geen gebrek. Veel gasten vinden dit belangrijk, en hier wordt naar geluisterd. Suzanne Kochen, Head of Sales Northern Europe bij Explora Journeys, licht toe: “Doordat Explora Journeys nog steeds een familiebedrijf is, wordt er echt naar de gasten geluisterd. Wanneer er dingen worden gemist en dit wordt aangegeven in de enquêtes, wordt dit vaak snel opgepakt en aangepast.”

De spa is een verhaal op zich. ‘Ocean Wellness’ wordt dit op de Explora genoemd, en die doet niet onder voor een luxe wellnessresort op het vasteland. Gasten kunnen kiezen uit een breed scala aan behandelingen: van massages en gezichtsbehandelingen tot manicure en pedicure. Maar ook zonder behandeling is de spa al een beleving en zijn alle faciliteiten inclusief. Er is een sauna, een hydrotherapiebad, een stoombad, een zoutgrot, een belevenisdouche, een Ice Fall en verwarmde marmeren ligbedden. De rustige inrichting draagt bij aan het gevoel van ontspanning: een verlengstuk van de ‘Ocean State of Mind’.

Sporten met uitzicht

Ook wie graag actief blijft tijdens de reis, komt aan boord niets tekort. De EXPLORA I beschikt over een moderne fitnessruimte met grote raampartijen van vloer tot plafond, waarbij gasten uitkijken op zee; trainen met uitzicht. Er is een breed aanbod aan cardio- en krachtapparatuur: van Technogym-loopbanden en roeimachines tot gewichten en functionele trainingszones. Daarnaast is er een aparte yogaruimte en worden er dagelijks groepslessen aangeboden, variërend van pilates tot stretching en circuittraining; alles onder begeleiding van deskundige instructeurs. Zelfs buiten is er genoeg aanbod. Voor de mensen die mij een beetje kennen: ik loop hard en laat er nou net een running-track zijn op dek 12 voor wie liever in de buitenlucht beweegt. Leuk feitje voor wie de app Strava gebruikt: persoonlijke records gegarandeerd wanneer het schip vaart.De sfeer is ontspannen en de faciliteiten zijn meer dan goed, ook op zeedagen. Geen sportschooldrukte hier, maar juist alle ruimte om in je eigen tempo te bewegen. Voor wie een meer persoonlijke aanpak wil, zijn er privé trainingssessies te boeken; een extra service die perfect past bij het overige aanbod aan boord. En voor gasten die iets anders zoeken dan fitness of een roeisessie buiten op dek 14: je kunt er ook basketballen of pickleball spelen; een soort padel, maar dan net iets anders. Kortom: je hoeft je aan boord sportief gezien geen moment te vervelen.

Ocean State of Mind

Wat Explora Journeys uniek maakt binnen het luxe cruise-aanbod, is de visie achter het concept. Explora probeert gasten niet alleen een reis te geven, maar ook een bepaalde gemoedstoestand te laten ervaren. Suzanne vult aan: “Alles is zo ontworpen dat je je verbonden voelt met de zee. Veel ruimtes hebben toegang tot buiten of bieden zicht naar buiten.” Dat zie je terug in de architectuur van het schip. Overal zijn er grote ramen, glazen wanden en terrassen. Ook de suites – allemaal met privéterras – zijn ruim en licht, en nodigen uit om naar buiten te kijken in plaats van binnen te blijven. Gasten worden aangemoedigd zich te verbinden met hun omgeving, in plaats van zich ervan af te sluiten.

Voor wie?

De EXPLORA I is geen schip voor het klassieke cruisepubliek dat houdt van grote shows, eindeloze buffetten en formaliteiten. Het is juist geschikt voor reizigers van alle leeftijden die gewend zijn aan luxe boutiquehotels, voor wie kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit en die rust boven rumoer verkiezen. Wanneer je op het schip om je heen kijkt, waar dan ook, zie je gasten oprecht genieten met hun reisgenoten, maar ook met andere gasten praten en het naar hun zin hebben. De sfeer aan boord nodigt uit om je te mengen en de interactie aan te gaan met medereizigers die dezelfde passie delen: reizen. EXPLORA Is geen adults only-schip, en er is dan ook een goed georganiseerd animatieteam aan boord dat aansluit bij het serviceniveau en kinderen de reis van hun leven bezorgt. Overigens zijn er ook zwembaden die uitsluitend voor volwassenen zijn, prettig voor wie daar prijs op stelt. En hoewel er in de zomerperiode veel kinderen aanwezig zijn, merk je daar verrassend weinig van. Voor reisprofessionals die hun klanten een exclusief alternatief willen bieden voor de traditionele grote rederijen, is dit een aantrekkelijk product. Ook voor mensen die normaal gesproken niet aan cruisen denken, maar bijvoorbeeld wél houden van Aman, Six Senses of Belmond, is Explora Journeys een logische stap.

Luxe met een andere inslag

De reis met de EXPLORA I biedt een andere kijk op cruisen. Geen drommen mensen, geen druk programma, maar rust, ruimte en vrijheid. De nadruk ligt op kwaliteit: in service, in gastronomie, in routes en in beleving. Voor de reisprofessional is dit een product waarmee je klanten kunt verrassen en verleiden, vooral diegenen die altijd zeggen: “Cruisen is niets voor mij.” Met een doordacht routebeleid, uitstekende faciliteiten, persoonlijke service en een sterk gevoel van verbondenheid met de omgeving, biedt de EXPLORA I precies wat moderne luxereizigers zoeken: balans. Een cruise waarin je echt op adem komt, met elke dag weer uitzicht op een andere bestemming. Wij hebben intens genoten aan boord van de EXPLORA I, dus wie weet volgt er ooit een deel twee, op een van de andere schepen van Explora Journeys.