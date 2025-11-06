Explora Journeys kondigt een tijdelijke aanbieding aan waarmee gasten hun volgende reis kunnen plannen met extra voordeel.

Voor reserveringen gemaakt tussen 3 november en 1 december 2025 geldt tot 40% korting op de zorgvuldig samengestelde Journeys Collections van het merk. Daarbij is slechts 5% aanbetaling vereist om de boeking vast te leggen.

De Exclusieve Uitnodiging geldt voor alle suitecategorieën binnen alle Journeys Collections, die bestemmingen omvatten als het Caribisch gebied, de Middellandse Zee, Noord-Europa, Alaska, Azië, de Rode Zee, het Arabisch Schiereiland, Zuid-Amerika, de Amazone, de VS en Canada.

Gasten genieten van alle kenmerkende luxe van Explora Journeys – van suites met zeezicht en privéterras en wellnesservaringen tot een uitgebreide selectie aan culinaire concepten en verrijkende excursies naar zowel iconische havens als verborgen parels.