Extra rechtstreekse KLM-vlucht van Bali naar Amsterdam

Er wordt een extra KLM-repatriëringsvlucht georganiseerd op 2 april van Bali rechtstreeks naar Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade kunnen een stoel voor deze vlucht niet garanderen en hebben ook geen invloed op de prijzen van tickets.

Buitenlandse Zaken is samen met de luchtvaartmaatschappijen, de reisbranche en verzekeraars druk bezig om te zorgen voor een veilige terugkeer naar Nederland van iedereen die zich via de website heeft geregistreerd. Er is geen garantie dat dit in alle gevallen op korte termijn zal lukken. Iedereen die nu in het buitenland is en terug wil reizen naar Nederland wordt aangeraden gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn.

“Het is belangrijk dat u contact blijft opnemen met uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Er worden momenteel nog beperkt aantal reguliere vluchten van Garuda (vanuit Jakarta rechtstreeks naar Amsterdam), Qatar en Concord uitgevoerd”, zo laat het ministerie weten.

De KLM-vlucht met vluchtnummer KL826 vertrekt donderdag om 21.20 uur vanaf Bali Ngurah Rai International Airport/Denpasar International Airport. De tickets voor deze vlucht zijn al op de website klm.com verkrijgbaar. Tip: zoek op enkele reis. Het ministerie vraag om met betrekking tot het boeken van een vlucht niet te bellen naar het 24/7 contactcenter (‪+31 247 247 247 of via Twitter @24/7BZ). “Onze collega’s op het contactcenter beschikken niet over deze vluchtinformatie en kunnen daar ook niet bij bemiddelen.‬‬‬‬‬‬”

