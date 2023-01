Extra TUI vluchten vanaf Groningen Airport Eelde

Deel dit artikel

Aankomende zomer, in de periode van 11 juli tot en met 29 augustus 2023 zet TUI fly extra vluchten in vanaf Groningen Airport Eelde. In die periode vertrekt er iedere dinsdag en vrijdag een Boeing 767 – met ruimte voor 299 passagiers – vanaf Groningen naar Antalya.

Manfred Lahey, Head of Product Sun & Beach TUI Nederland: “Turkije is de komende zomer enorm in trek bij de Nederlandse vakantieganger, ook vanuit het noorden van het land. Graag bieden we deze reizigers de mogelijkheid om vanuit de eigen regio op vakantie te gaan. We zijn dan ook verheugd dat we onze capaciteit op Antalya met deze wekelijkse vluchten in het zomerhoogseizoen vanuit Groningen kunnen vergroten.”

De vluchten naar Antalya op dinsdag en vrijdag komen bovenop de al geplande vluchten naar Gran Canaria (de hele zomer op maandag en vrijdag) en Mallorca (vanaf 12 juli tot en met 27 september 2023 op woensdag).

Author Arjen Lutgendorff