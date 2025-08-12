Het Vakantie Festival mag opnieuw een inspirerende deelnemer verwelkomen: Face2Face Travel Agency van Angelique van Schaijk en Sylvia Raijmakers heeft haar deelname aan de eerste editie bevestigd. De reisorganisatie staat bekend om persoonlijke service en het samenstellen van volledig op maat gemaakte reizen, met oog voor detail en de wensen van iedere klant.

Sylvia Raijmakers en Angelique van Schaijk kijken uit naar hun deelname: “Wij geloven in het creëren van reizen die volledig aansluiten bij de dromen van onze klanten. Tijdens het Vakantie Festival willen we bezoekers laten ervaren wat écht maatwerk betekent, en hoe persoonlijke aandacht het verschil maakt. Het is voor ons een prachtig podium om onze passie voor reizen te delen en nieuwe contacten te leggen.”

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is blij met hun komst: “Angelique en Sylvia brengen een warme, persoonlijke benadering die perfect past bij de sfeer die wij op het festival willen neerzetten. Dit zijn de reisexperts waar bezoekers graag even voor blijven staan, met verhalen, advies en enthousiasme dat aanstekelijk werkt.”

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) sluit zich daarbij aan: “De deelname van Face2Face Travel Agency laat zien dat ons festival aantrekkelijk is voor zowel grote spelers als gespecialiseerde maatwerkbureaus. Ze voegen iets unieks toe: persoonlijke service en reizen die van begin tot eind met zorg zijn samengesteld.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.