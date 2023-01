FNV’er die waarschuwt voor nieuwe chaos Schiphol aan de slag bij luchthaven

Deel dit artikel

Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol, wordt vanaf maart 2023 Head of Cargo bij Royal Schiphol Group. Van Doesburg waarschuwde begin januari luchtvaartmaatschappijen dat het personeel in de afhandeling weer een zware zomer met veel verstoringen ziet aankomen.

Van Doesburg volgt Anne Marie van Hemert op, die haar carrière per februari buiten Royal Schiphol Group zal voortzetten. Zijn aanstelling is in lijn met de wens van Air Cargo Netherlands (ACN) om een toegewijde en in de Schiphol-organisatie stevig gepositioneerd Head of Cargo aan te stellen. Van Doesburg gaat zich volledig richten op vracht, heeft ruime ervaring in de luchtvrachtsector en is zeer goed op de hoogte van alles dat er speelt op en rond Schiphol.

“De laatste maanden is meer dan eens duidelijk geworden dat het aantal vluchten dat u kunt maken, afhangt van de personeelsbezetting op de luchthaven. De Schiphol Group werkt als opdrachtgever van de beveiliging al enkele maanden hard om de problemen met het tekort aan beveiligers op te lossen, een uitgebreide wervingscampagne is van start gegaan, het loon is sterk verbeterd en de roosters zien er veel beter uit. Onze vraag aan u als luchtvaartmaatschappij is wanneer komt u in actie om als opdrachtgever van de afhandeling op Schiphol (of een andere luchthaven) hetzelfde te doen, maar dan voor de werknemers van de afhandelingsbedrijven?”, aldus Van Doesburg en Jaap de Bie (bestuurder FNV Luchtvaart) in de brief die zij begin januari naar luchtvaartmaatschappijen stuurden.

“Het personeel in de afhandeling ziet weer een zware zomer met veel verstoringen aankomen”, zo staat verder te lezen in de brief. “Het personeelstekort is enorm en werknemers ontvluchten de veel te hoge werkdruk en de lonen van nét boven het wettelijk minimum. Onze oproep is: ga met deze afhandelingsbedrijven in gesprek, laat u informeren over het personeelstekort en werk samen aan het oplossen voor dit probleem. De medewerkers in de afhandeling willen weer met plezier en trots op de Nederlandse luchthavens uw vliegtuigen afhandelen, maar daarvoor is ook uw inspanning noodzakelijk. Kom in actie, voordat wij in actie moeten komen!”

Van Doesburg laat weten na zeven jaar vol enthousiasme terug te keren in de luchtvrachtwereld. “En dan ook nog eens op een hele mooie positie, namelijk die van Head of Cargo bij Royal Schiphol Group. Samen met de luchtvrachtgemeenschap op de luchthaven Schiphol wil ik gaan werken aan het versnellen van innovatie, duurzaamheid en klantbeleving om zo de positie van Schiphol als voorkeursluchthaven van Europa te versterken. De laatste vier jaar heb ik als vakbondsvoorman op de luchthaven de Schiphol Group op tal van dossiers kritisch gevolgd. Met de totstandkoming van het sociaal akkoord in juni 2022 is een grote stap gezet naar een luchthaven met meer oog voor het welzijn, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de duizenden onmisbare medewerkers. Deze verandering heeft mijn overstap mogelijk gemaakt.”

Een oproep aan de luchtvaartmaatschappijen: Als jullie willen dat de zomer van 2023 op Schiphol beter verloopt dan vorig jaar dan is het nu tijd om actie te gaan ondernemen! #vastveilig14 pic.twitter.com/geTgX24gwg — Joost van Doesburg (@JoostvDoesburg) January 9, 2023

Author Arjen Lutgendorff