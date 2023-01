Frank Oostdam niet aanwezig bij de ANVR Nieuwjaarsreceptie

Deel dit artikel

In de column van Frank Oostdam in Travelpro staat dat hij aanwezig zal zijn bij de Nieuwjaarsreceptie aanstaande donderdag. Dit is echter niet het geval en is niets nieuws, zo laat de branchevereniging aan haar leden weten.

De column was al eerder geschreven en daardoor niet meer helemaal up-to-date. Frank zijn herstel gaat zeer voorspoedig en geheel volgens plan. Uiteraard zijn de andere ANVR medewerkers en het ANVR bestuur wel aanwezig op de nieuwjaarsreceptie.

Author Arjen Lutgendorff