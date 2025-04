De Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel heeft Frank Oostdam benoemd tot zijn nieuwe voorzitter. Oostdam is de opvolger van Harry Webers, die na acht jaar voorzitterschap statutair terugtreedt. De benoeming gaat in op 4 juli 2025.

Frank Oostdam woont sinds 2001 in Bathmen. De laatste zeventien jaar was hij directeur en een aantal jaren ook voorzitter van de ANVR, de vereniging voor reisondernemingen. Een baan met veel internationale contacten, in Brussel, Den Haag en uiteraard in het land. Om meer tijd te hebben voor andere zaken is hij daar vorig jaar mee gestopt. Oostdam heeft nog wel een aantal bestuursfuncties in die wereld, betaald en onbetaald. Zo is hij voorzitter van de ECTAA, de Europese ANVR, en lid van de Raad van Toezicht bij Sailwise, een organisatie die zeilvakanties mogelijk maakt voor mensen met een beperking.

Als voorzitter van de SER Overijssel zet Frank Oostdam zich vanaf 4 juli 2025 in voor sociaaleconomische vraagstukken die de provincie Overijssel raken. Goede relaties dragen bij aan goede oplossingen, zo is zijn overtuiging.