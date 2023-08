Griekenland gaat toeristen die de afgelopen tien dagen hun vakantie op Rhodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden in 2024 een week gratis vakantie op het eiland aanbieden.



Dat verklaarde de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis in gesprek met de Britse omroep ITV.

Voor iedereen van wie de vakantie is ingekort vanwege de bosbranden biedt de Griekse regering, in samenwerking met de lokale autoriteiten, een week gratis vakantie aan. Dat is komend voorjaar of najaar’, aldus Mitsotakis.

‘Zo kunnen we garanderen dat mensen terugkomen naar het eiland om van de natuurlijke schoonheid te genieten.’