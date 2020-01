“Geen GDS-toeslag via Vuelandia op KLM Werelddeal Weken”

KLM heeft besloten de NDC channel differentiation door te voeren op de aangekondigde KLM Werelddeal Weken welke vandaag (9 januari) start, wat inhoudt dat de eerste vier dagen alleen boekbaar zijn via KLM.com en NDC-connected partijen als Vuelandia. “Wij zijn heel erg verheugd vandaag aan te mogen kondigen dat Vuelandia samen met KLM haar partners kan faciliteren in deze content”, aldus Danny Ruitenberg (mede-oprichter/-eigenaar Vuelandia).

Tickets die vallen onder de aanbiedingen van de KLM Werelddeal Weken zijn allemaal boekbaar via Vuelandia. “Door onze directe NDC-connectie met Air France-KLM en haar codeshare partners kunnen onze partners de KLM-tickets boeken voor de voordeligste tarieven en tegen de beste voorwaarden”, aldus .

Vuelandia, de groothandel van de reisindustrie, heeft er in 2019 hard aan gewerkt om de officiële certificatie van Air France-KLM te ontvangen voor haar NDC-connectie. Hiermee vermijden gebruikers van Vuelandia de GDS-toeslag en hebben zij direct toegang tot alle voordelen die New Distribution Capability (NDC) met zich meebrengt bij Air France-KLM en haar codeshare partners. Vuelandia ging per 6 mei vorig jaar succesvol gefaseerd live met haar NDC-connectie. Ruitenberg laat hierover aan TravelPro weten: “Alle gebruikers van onze Travel Tool profiteren hiervan”.

Gebruikers van Vuelandia hebben via de connectie direct toegang tot de volledige KLM-content. Dries Klein (Vice President Sales KLM Benelux): “Alles wat je dus via Vuelandia boekt, is door de rechtstreekse NDC-connectie altijd beschikbaar tegen dezelfde tarieven en met dezelfde content, timing en services als op de websites zoals KLM.com. Ik ben onder de indruk van wat Vuelandia heeft gerealiseerd op het gebied van NDC en ons daarin heeft verder geholpen. We werken met meerdere partijen samen op het gebied van NDC maar Vuelandia is één van de ‘early adopters’.”

Voor de reisagenten die via de tools van Vuelandia werken blijft de werkwijze hetzelfde. Ruitenberg: “De verandering is dat je bij ons profiteert van acties die via NDC lopen, door de NDC-connectie zie je bij KLM- en Air France-tickets veel meer content en je krijgt niet te maken met een GDS-toeslag. In onze Vuelandia Travel Tool laten wij de beste content zien en de laagste tarieven die beschikbaar zijn op de markt als het gaat om Air France- en KLM-tickets, dus ook de werelddeal weken”.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.