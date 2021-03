Wat herinner je je beter: je avontuurlijkste vakantie of het mooiste wat je ooit hebt gekocht? Grote kans dat het die vakantie is.’ Deze spreuk stond een paar weken geleden op de scheurkalender in mijn WC.

Uit onderzoek is gebleken dat in ervaringen investeren mensen gelukkiger maakt dan investeren in bezit. Nu blijken ‘we’ het afgelopen jaar massaal te hebben geïnvesteerd in ‘bezit’: de bouwmarkten en pakketdiensten draaiden overuren en deed je geen grote uitgaven dan was je waarschijnlijk flink aan het sparen. In totaal kwam er bijna 42 miljard euro bij op spaar- en betaalrekeningen van Nederlandse huishoudens, volgens de cijfers van De Nederlandsche Bank.

Natuurlijk is het heel fijn dat je eindelijk de badkamer hebt verbouwd, je collectie sneakers hebt aangevuld of misschien wel je eerste bitcoins hebt gekocht (nee, het is nog niet te laat). Zijn we daar écht gelukkiger van geworden? Voor mij werkt dat in ieder geval niet zo.

Helaas zijn er in onze branche vele, hardwerkende ondernemers die dit allemaal niet hebben kunnen doen. Simpelweg omdat het water ze tot aan de lippen staat, ze geen steun ontvangen en er nog steeds geen duidelijk perspectief is. Geen grote aankopen kunnen doen, interen op spaargeld en dus ook geen avontuurlijke vakantie. Zij zullen waarschijnlijk ook niet gelukkiger zijn geworden afgelopen jaar.

Waar we wellicht dan wel gelukkig van gaan worden? Van die boekingen die straks weer gaan komen! Ik ben er van overtuigd dat zodra het weer mag en kan er een run komt op vakanties. Dat gelukzalige gevoel van ontdekken, vrijheid, de zon op je bol, spelen in de golven, lange wandelingen door bossen en bergen, of simpelweg op een terras zitten aan de boulevard, met een heerlijke cerveza en wat tapas binnen handbereik. Dat gaat écht weer komen!

Tot die tijd vinden we klein geluk in het wegdromen bij webinars over mooie bestemmingen en het op social media posten van foto’s van de geweldige (studie)reizen die we in het verleden maakten. Groot geluk vinden we natuurlijk in goede gezondheid, uiteindelijk nog belangrijker dan een nieuwe badkamer of een avontuurlijke reis.

Danielle Goedkoop

