Gemiste vlucht door drukte bij Security: organisator niet aansprakelijk

Een recente uitspraak van de Geschillencommissie Reizen maakt duidelijk dat tijdig ingecheckte reizigers die hun vlucht misten door een te lange wachtrij voor de veiligheidscontrole op Schiphol, hun schade niet op de reisorganisator kunnen verhalen.

In de zaak die aan de geschillencommissie was voorgelegd waren de reizigers tijdig op de luchthaven aanwezig en hadden zij hun koffers op tijd ingecheckt. Door de lange rijen op de airport misten zij echter hun vlucht en spraken de reisorganisator hierop aan.

De geschillencommissie oordeelde dat de incheck van de bagage het startpunt van de pakketreis was, maar was van oordeel dat er geen sprake was van een van een non-conformiteit, dat wil zeggen: ‘het niet of niet goed uitvoeren van de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis’. Het traject tussen bagage-incheck en de gate is volgens de commissie geen onderdeel van de uitvoering van de reisdiensten en valt dus buiten de verantwoordelijkheid van de reisorganisator.

Conclusie

Ondanks dat de ANVR organisators niet verantwoordelijk of aansprakelijk achtte bij gemiste vluchten als gevolg van drukte, is het voor de reisbranche belangrijk dat dit nu wordt ondersteund in een uitspraak van de Geschillencommissie. De ANVR stelt dat het wel van belang blijft dat een reiziger bij een gemiste vlucht een beroep kan doen op de hulp en bijstand, waarbij de organisator alles in het werk zal stellen om de reisovereenkomst zo goed mogelijk te laten verlopen met een andere vlucht. De klant kan zijn schade bij Schiphol claimen. De termijn voor indiening is echter inmiddels verlopen.

Beeld: Shutterstock