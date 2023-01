Geniet van Coby’s friet op de Vakdag van de Vakantiebeurs

Deel dit artikel

Ondanks dat de Jong Intra Vakanties dit jaar geen eigen stand heeft op de Vakantiebeurs, gaat Coby’s friet door! Door de gastvrijheid van Martyn Valkhoff (Commercieel Directeur Captain Cruise) serveert de Jong Intra Coby’s friet uit in de stand van Captain Cruise.

Je bent van harte welkom tussen 12:00 – 13:30 uur

Hal 11, stand B034 (naast het cruiseterras)

Laat je even weten of de Jong Intra voor jou een frietje in het vet mogen gooien? Dat kan door een e-mail te sturen naar: sales@dejongintra.nl.

Author Sharon Evers