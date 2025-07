Tijdens een zomer in het Amerikaanse zuiden zul je niet stilzitten. Ga op avontuur met activiteiten zoals kajakken, vissen of wandelen door prachtige natuurgebieden. ’s Avonds komt de regio tot leven met livemuziek, heerlijk eten en de warme, gastvrije sfeer waar het Zuiden om bekendstaat. Verken verborgen watervallen, kayak over rivieren en geniet van de gezellige sfeer op festivals en evenementen. Laat je inspireren door wat elke staat te bieden heeft en ontdek waarom de Travel South-regio dé leukste zomerbestemming van Amerika is!

Nieuwsbrief

Al 20 jaar vertegenwoordigd Target Travel Marketing de Travel South USA regio. Elke maand versturen zij een nieuwsbrief boordevol informatie, route suggesties en leuke tips. Niks missen van deze regio? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Heb je vragen over de Travel South USA regio, stuur een bericht naar: marketing@targettravel.nl.

Zomerse verkoeling in North Carolina

Het High Country-gebied van North Carolina biedt verkoeling tijdens de zomerhitte met berguitstapjes naar West Jefferson, Boone en Blowing Rock. Hier kun je wandelen, vissen en genieten van prachtige landschappen.

West Jefferson heeft het enige flyfishingpad van de Verenigde Staten, met de ideale omstandigheden om te vliegvissen in het water van de New River. Het New River State Park biedt activiteiten zoals kajakken, tuben, wandelen en picknicken, allemaal met het decor van de Appalachen. Vanaf maart opent hier het historische West Jefferson Hotel met 17 kamers.



In Boone trekken vissers naar de koele bergstromen, vol beek-, bruine- en regenboogforellen. Professionele gidsen staan hier klaar om je viservaring te verbeteren. Voor rust bieden de verschillende meren ontspanning met boottochten, zwemmen of paddleboarden.



Blowing Rock combineert avontuur met verkoeling. Kajakken en kanoën op Price Lake of omliggende rivieren met een prachtig uitzicht op de Blue Ridge Mountains. Het gebied is gemakkelijk bereikbaar via de Blue Ridge Parkway en biedt verhuuropties en mogelijkheden voor wildwaterraften, tuben en wandelingen naar watervallen.

Barbecueën in Kentucky

De zomer in Kentucky draait om barbecue. Door de hele staat vind je festivals zoals het W.C. Handy Blues & Barbecue Festival in juni en het Bluegrass Barbecue Festival in mei, die liefhebbers van over de hele wereld aantrekken. Geniet van uiteenlopende smaken, van pittige azijnsauzen tot rijke, rokerige barbecues, en ervaar livemuziek, speciale biertjes en de rijke cultuur van Kentucky. Of je nu een barbecue kenner bent of gewoon komt voor een leuke dag, deze festivals bieden een onvergetelijke ervaring.

Passen de data van de festivals niet in jouw reisschema? De West Kentucky Barbecue Belt serveert het hele jaar door heerlijke barbecue in 13 steden in het westen van de staat.

Na een dag genieten van de beste barbecue kun je Kentucky verder verkennen op het water. Met het grootste aantal lake-stijl huisboten ter wereld wordt Somerset niet voor niets de “Houseboat Capital of the World” genoemd. Bij diverse jachthavens door de staat kun je deze huisboten huren voor een unieke ervaring op het meer.

Kamperen in South Carolina

Ontdek jouw ideale kampeerplek in de staatsparken van South Carolina, waar natuur, cultuur en recreatie samenkomen. Of je nu kiest voor bergen, watervallen, rivieren, meren, stranden of historische locaties, de 47 staatsparken bieden voor elk wat wils.



Een bijzonder hoogtepunt is het Airstream Camping Village in Black River State Park, dat in het najaar van 2025 opent! Hier staan vijf volledig uitgeruste Airstream-caravans met ingerichte binnen- en buitenruimtes.



Liefhebbers van wateractiviteiten kunnen terecht in verschillende staatsparken met directe toegang tot meren en rivieren. Elk park beschikt over minstens één boothelling, en sommige bieden extra voorzieningen zoals aanlegsteigers en tankstations op het water. Of je nu wilt vissen, varen of ontspannen aan het water, in South Carolina is het allemaal mogelijk.

Adrenaline en avontuur in Tennessee

Het nieuwe WildSide-gebied in de Great Smoky Mountains biedt avontuur midden in de natuur. Met 900 hectare wildernis, een geweldig uitzicht op Pigeon Forge en Mount LeConte, is dit de ideale plek om je innerlijke avonturier te ontdekken. Verken uitdagende mountainbike routes, ga mee met begeleide UTV-tochten of waag je aan andere spannende buitenactiviteiten. Het terrein biedt opties voor zowel beginners als ervaren avonturiers, met paden die je door het ruige berglandschap leiden.

De Great Smoky Mountains, het meest bezochte nationale park van Amerika, staat bekend om zijn unieke en onvergetelijke ervaringen die je nergens anders vindt. WildSide’s Off-Road Adventure in Pigeon Forge voegt hier een extra dimensie aan toe. Met meer dan 29 kilometer aan paden, een hoogteverschil van 450 meter en een gevarieerd terrein biedt WildSide genoeg avontuur voor iedereen. Of je nu op zoek bent naar spanning of gewoon wilt genieten van de natuur, WildSide in Tennessee heeft het allemaal.

Geniet van de zon in Alabama

Beleef de zomer in Alabama, waar de zon volop schijnt en de lucht gevuld is met de geur van jasmijn, magnolia en zeezout. Of je nu ontspant aan meren, wandelt door heuvels of de witte zandstranden van de Gulf Coast bezoekt, de natuur is altijd dichtbij. Als de avond valt, kleurt de lucht diep oranje en roze, met zonsondergangen die je niet wilt missen.

Alabama biedt in de zomer voor ieder wat wils. Je kunt vissen bij Lake Martin, wandelen in het Cheaha State Park, of ontspannen op de stranden van Gulf Shores. Wat de zomers in Alabama echt bijzonder maakt, is de zuidelijke gastvrijheid. In kleine stadjes brengen festivals mensen samen, met lokale eettentjes, muziek en dans. Van zomerse concerten bij Birmingham’s Sloss Furnace tot het ontdekken van de historische waterkant van Mobile.

Een zomer in Alabama is meer dan natuur en avontuur – het is een ervaring die je verbindt met de cultuur en gastvrijheid van de staat.

Beleef Mississippi buiten

Een zomer in Mississippi combineert avontuur en ontspanning in de buitenlucht. Tishomingo State Park biedt hangbruggen, geologische formaties en watervallen. Ga vissen op Grenada Lake of ontdek de moerasroutes langs de Gulf Islands National Seashore. Bezoek Ship Island per veerboot om te zwemmen, neem een kijkje bij Fort Massachusetts of ontspan op het strand.

Mississippi, bekend als “The Birthplace of America’s Music,” komt ’s avonds tot leven met livemuziek. Locaties zoals The Sound Amphitheater in Gautier, The Brandon Amphitheater en BankPlus Amphitheater organiseren concerten van nationale en lokale artiesten. The Sound Amphitheater, met 8.000 zitplaatsen, biedt livemuziek in een prachtige omgeving.

Geniet van culinaire hoogtepunten in de buitenlucht. Eet verse zeevruchten bij The Blind Tiger, barbecue bij Pig ‘n’ Pint, of drink een ambachtelijk biertje bij Keg and Barrel. Sluit je dag af met cocktails op terrassen zoals Cathead Distillery, The Coop of Wonderbird Spirits. Bovendien viert Johnnie’s Drive-In zijn 80-jarig jubileum als iconische eetplek.

Missouri’s zomerse traditie

Een geliefde zomer traditie in Missouri is de ‘classic float trip’: een ontspannen tocht in een kano, kajak of raft over de prachtige rivieren van de staat. The Landing at Current River, gelegen in de Ozarks, is een favoriete bestemming. De herbouwde lodge biedt kamers met balkons met uitzicht op de kristalheldere Current River. Bij de River Store kun je kano’s, kajaks of rafts huren voor tochten van 6 tot 27 kilometer. Sluit de dag af met een diner in The Blue Heron Restaurant.



Ook in Amerika kun je lekker fietsen. Katy Trail State Park, het langst ontwikkelde rail-trail in de Verenigde Staten, strekt zich 386 kilometer uit en volgt grotendeels de Missouri River. Het recreatief wandel-, fiets- en ruiterpad biedt mooie landschappen en komt langs historische stadjes. Voor een kortere ervaring kun je buiten St. Louis beginnen en naar Hermann fietsen voor wijnproeverijen, antiekwinkels en lokale gerechten. Vanaf daar brengt de Missouri River Runner Amtrak-trein je met je fiets terug naar je startpunt.

Louisiana’s beste zomertips

Louisiana heeft voor elke zomervakantie iets te bieden. Houd je van avontuur? Dan kun je in de staatsparken genieten van wateractiviteiten zoals kayakken en boottochten. Voor kinderen zijn er vaak waterspeelplaatsen. Wil je iets bijzonders doen? Ga dan mee op een vistrip op zee!

Je kunt ook afkoelen in een van de vele musea. Bezoek bijvoorbeeld het Biedenharn Museum and Gardens in Monroe, waar je Coca-Cola-spullen, zeldzame bijbeldrukken en prachtige tuinen kunt zien. Of ontdek het Shreveport Aquarium. In New Orleans vind je talloze musea, historische huizen en kunstgalerijen, waaronder het National WWII Museum, waar je makkelijk een hele dag kunt doorbrengen.

Als je dorst hebt gekregen van een kanotocht op de Ouiska Chitto of het proeven van pittige sauzen in het Tabasco Museum, is een sno-ball precies wat je nodig hebt! Deze ijs-snack, uitgevonden in New Orleans, is er in allerlei smaken. Probeer unieke smaken bij Hansen’s Sno-Bliz of de huisgemaakte siropen van Debbie’s Snowballs. Ook leuk: een ontbijtje bij het nieuwe restaurant The Buttery Crumb.

Watervallen en sterrenhemels in West Virginia

Verborgen in de bergen van West Virginia vind je prachtige watervallen. Of ze nu van hoge kliffen storten of rustig langs beekjes stromen, de watervallen in “Almost Heaven” zijn indrukwekkend. Om deze natuurlijke pracht te vieren, lanceerde West Virginia in 2022 het eerste watervallen pad van de Verenigde Staten. Dit pad brengt je langs 43 bijzondere watervallen en heeft sinds de start al meer dan 100.000 bezoekers gehad. Registreer je voor een mobiele pas en check in bij deelnemende locaties om exclusieve items van de West Virginia Waterfall Trail te verdienen.



West Virginia staat ook bekend om zijn heldere sterrenhemels. Op afgelegen plekken zie je de sterren schitteren zoals nergens anders. Vanaf 2025 kun je overnachten in nieuwe sterrenkijk cabines in Coopers Rock State Forest. Deze A-frame cabines, met telescopen, staan op een unieke plek tussen Raven Rock en het hoofd-uitkijkpunt. Ontdek de magie van de natuur en de sterren in West Virginia!

Rhythms of the South

De zomer in Nashville staat in het teken van muziek, smaak en feest. Het CMA Music Festival, het langstlopende countrymuziekfestival ter wereld, biedt optredens van topartiesten en nieuw talent. Bij het Music City Hot Chicken Festival geniet je samen met locals van Nashville’s beroemde pittige gerecht, livemuziek en een gezellige sfeer. Sluit je zomer af met Let Freedom Sing! Music City July 4th, met liveoptredens en een van de grootste vuurwerkshows van het land.

Atlanta biedt eindeloos zomer plezier. Bezoek het Georgia Aquarium, een van de grootste ter wereld. Ontdek de World of Coca-Cola en proef dranken van over de hele wereld. Tijdens festivals zoals Peachfest en de Summer Beer Fest geniet je van lokale smaken en livemuziek. In 2025 organiseert Atlanta wedstrijden van de FIFA Club World Cup, wat het dé bestemming maakt voor voetballiefhebbers.

In New Orleans komen in de zomer cultuur, eten en festivals samen. Pride Weekend viert de inclusieve geest van de stad. Voor liefhebbers van lekker eten is er de New Orleans Wine and Food Experience, en bij Coolinary New Orleans geniet je van menu’s met een vaste prijs bij toprestaurants. Ga voor een verfrissende sno-ball terwijl je de stad verkent. Met een volle kalender aan evenementen en lokale lekkernijen zoals jambalaya en beignets is New Orleans een echt zomers feest.

Wil je nog meer routesuggesties en inspiratie, zodat je de ultieme vakantie kunt samenstellen voor jouw klanten? Ga dan naar de website van Travel South of volg een cursus van Travel South op TravEcademy.

Heb je nog vragen, stuur een bericht naar: marketing@targettravel.nl of neem telefonisch contact op via: 030-6770757