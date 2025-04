Comcast NBCUniversal kondigt plannen aan voor een grootschalig Universal-themapark en resort vlakbij Londen, de eerste vestiging van het merk in Europa. Het project, dat wordt ontwikkeld door Universal Destinations & Experiences, zal naar verwachting een belangrijke impuls geven aan het Britse toerisme en de economie.

De plannen omvatten een themapark met verschillende themagebieden, die de bekende meeslepende attracties en het spannende entertainment van Universal zullen bieden. Daarnaast zal het resort beschikken over een hotel met 500 kamers en een complex voor retail, horeca en entertainment. Het park zal gelegen zijn ten zuiden van Bedford, op slechts 35 minuten met de trein ten noorden van Londen.

Themaparken

Deze ontwikkeling past in de bredere groeistrategie van Universal. Het bedrijf opent de komende twee jaar drie nieuwe themaparkprojecten in de Verenigde Staten: het grootschalige Universal Epic Universe in Orlando, Florida (opening in mei), Universal Horror Unleashed in Las Vegas, Nevada (later in 2025), en Universal Kids Resort in Frisco, Texas (2026). De investeringen van Comcast NBCUniversal in nieuwe en bestaande Universal-bestemmingen in de VS bedroegen meer dan $10 miljard tussen 2018 en 2024. Mike Cavanagh (President van Comcast Corporation) benadrukt dat de ongeëvenaarde storytelling en technologische innovatie van Universal Destinations & Experiences een perfecte aanvulling vormen op de Britse creatieve sector en de toeristische industrie.

2031

Het besluit om door te gaan met het project is onder voorbehoud van goedkeuring van de planning. Een planologisch voorstel zal in de komende maanden bij de Britse regering worden ingediend, met een verwachte start van de bouw in 2026. De aankoop van het 200 hectare grote terrein in Bedford door Comcast in 2023 onderstreept de serieuze intentie van het bedrijf. Op het concept art dat is vrijgegeven, zien we al enkele attracties, maar ook de bekende Universal-wereldbol bij de entree van het park. Het resort zou in 2031 open moeten gaan voor het grote publiek.

Bekijk hieronder het concept art van het park. Credits: Comcast NBCUniversal