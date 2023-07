Goed nieuws voor je klanten die binnenkort Yosemite National Park bezoeken in de Verenigde Staten. De Tioga Road gaat namelijk weer open op zaterdag 22 juli om 8 uur ’s ochtends.

De Tioga Road heeft schade, dus je klanten moeten rekening houden met wegwerkzaamheden en vertragingen op de route. Ook sneeuwt het nog steeds in het gebied. Weiden en sommige paden staan onder water. Er ligt nog steeds sneeuw op sommige schaduwrijke plekken. “Blijf op de paden om groeiende planten te beschermen en houd rekening met natte voeten. Gemarkeerde paden kunnen moeilijk of onmogelijk te volgen zijn; wandelaars moeten een GPS, kaart en kompas bij zich hebben (en weten hoe ze deze moeten gebruiken)”, laat National Park Services weten in een bericht.

Later open

De Tioga Road is meestal open voor voertuigen vanaf eind mei of juni tot ergens in november. Het ploegen begint meestal rond 15 april. Door hevige sneeuwval en werkzaamheden gaat de route dit jaar een stuk later open.