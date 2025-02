Bekende Nederlander Gordon Heuckeroth kreeg een kijkje achter de schermen bij KLM. Op persoonlijke uitnodiging van Marjan Rintel (CEO KLM) was hij te gast bij de luchtvaartmaatschappij.

“Een geweldig kijkje achter de schermen van onze nationale trots. Zo ongelofelijk lief en vriendelijk ontvangen door iedereen. Heerlijk gelachen maar ook mooie gesprekken met medewerkers en de bevlogenheid die Marjan door laat schemeren in haar passievolle statements laten duidelijk zien dat KLM ondanks de sombere vooruitzichten in alles meetelt”, laat hij weten op zijn Instagram.

Veilige handen

KLM is volgens Gordon echt bezig om hun product te verbeteren en aan te scherpen. “Ik werd uitgebreid rondgeleid in de hangars waar de vliegtuigen voor onderhoud gestald staan. Wat een machtig mooi gezicht om zo’n enorme 777-300 van dichtbij te zien en ook de nieuwste parel de Airbus A321 neo (new engine option). Geweldig om Marjan daar zo passievol over te horen praten. De politiek maakt het allemaal niet makkelijk en de druk moet dan ook enorm zijn voor Marjan en haar mensen. De krimp van Schiphol (echt zo een slecht idee) gaat enorm z’n tol eisen bij de KLM, maar met zo iemand aan het roer als Marjan zou ik me als medewerker van KLM in veilige handen voelen en op haar vertrouwen.”

Foto – Instagram: gordonheuckeroth