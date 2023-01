Gratis bijtanken bij Sunny Cars op de Vakantiebeurs

Deel dit artikel

Sunny Cars telt af naar de Vakantiebeurs. De autohuurspecialist staat al jaren bekend om zijn uitgebreide all-in service en dit kun je dan ook op de Vakdag van de Vakantiebeurs verwachten.

Kom langs in de B2B-zone om gratis bij te tanken met je favoriete salescollega’s van Sunny Cars. Start de dag goed en laat de barista een vers kopje koffie, een thee of een latte macchiato klaarmaken. De ideale start van de dag! En na al die ongelimiteerde kilometers op de beurs is een verse smoothie een goede afsluiter van de dag. Even een vitamine-boost en je bent weer opgeladen!

Heb je zin in een kopje koffie of een fruit-boost? Bezoek Sunny Cars in hal 8, stand A.083.

Author Sharon Evers