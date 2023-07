“Hierbij jullie tickets en keycords, haal nog een lekker drankje hier op Schiphol, en dan zie ik jullie in Griekenland”, sluit Rutgher Verstrepen (sales manager retail Corendon) een warm welkom zonder te veel poeha af. De komende week gaat Travelpro mee op reis naar Rhodos en Kos.

Griekenland is een trouw lid van Corendon’s top vijf best boekende bestemmingen, vergezeld door Turkije, Spanje, Egypte en Curaçao. Rutgher vertelt: “Zowel Rhodos als Kos zijn al jaren populair onder Nederlandse vakantiegangers. Sowieso is Griekenland als bestemming ook deze zomer onverminderd populair. De mix van een kristalheldere blauwe zee, mooie stranden, goed eten, historische cultuur en charmante dorpjes doen een mens goed. Over het algemeen gaat de verkoop goed en kijken wij tegen een mooi seizoen aan.” De twee eilanden, die samen met onder meer Karpathos, Patmos en Kassos, officieel tot de eilandengroep Dodecanes behoren, liggen in het zuidoosten van de Egeïsche Zee, vlak tegen de Turkse kust. Vanuit Amsterdam is Rhodos zo’n drieëneenhalf uur vliegen, en op dit eiland beginnen we onze ontdekkingstocht…

