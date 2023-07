“De afgelopen dagen zijn delen van het platteland op Rhodos verbrand en brandweerlieden hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat de branden zich verder zouden verspreiden”, dat laat het Grieks Verkeersbureau weten in een bericht.

“Op Rhodos vond de grootste operatie van preventieve evacuatie in Griekenland plaats, waarbij meer dan 19.000 toeristen uit de getroffen gebieden in het zuidelijke deel van het eiland – Gennadi en Kiotari – veilig werden overgebracht naar het onaangetaste noordelijke deel. De vakantiegangers werden vervoerd met toeristenbussen, privéboten, commerciële schepen, schepen van de kustwacht en privévoertuigen.”

Operatie

“Het accommodatieplan omvatte sportfaciliteiten met airconditioning, conferentieruimten in hotels, openbare ruimtes (scholen), faciliteiten van privéscholen en de huizen van burgers die gul onderdak boden aan de getroffenen, aangezien dit het hoogtepunt van het toeristenseizoen was. Een uitgebreid netwerk van leveranciers en vrijwilligers werd geactiveerd om alle tijdelijke opvangcentra te voorzien van essentiële benodigdheden zoals voedsel, water, kleding, hygiënische artikelen, et cetera. Tijdens deze uitgebreide operatie kwamen geen mensenlevens in gevaar en werden er geen gewonden gemeld.”

Toeristen

“Vanaf vandaag hebben alle toeristen de tijdelijke opvangcentra verlaten en zijn ze ofwel naar andere hotels verhuisd, op weg naar het vliegveld voor hun terugvlucht of teruggekeerd naar de hotels die ze eerder uit voorzorg hadden verlaten. Touroperators en reisbureaus zijn gemobiliseerd om de terugkeer van hun gasten naar hun thuisland te vergemakkelijken en nieuwe aankomsten zijn nog een paar dagen uitgesteld.”

Noodtoestand

Volgens het verkeersbureau hebben drie van de ongeveer 75 hotels in het getroffen gebied gedeeltelijke schade opgelopen. “Volgens informatie van de brandweer beslaat het getroffen gebied ongeveer 10% van de totale oppervlakte van het eiland. De noodtoestand voor de gemeenten op Rhodos die getroffen zijn door de bosbranden heeft te maken met het compensatieproces voor de schade die geleden is door de bovengenoemde branden. Er moet opgemerkt worden dat de bevoegde diensten sinds gisteren begonnen zijn met het evalueren van de schade. De afkondiging van de noodtoestand betekent dus niet dat het voor reizigers niet veilig is om het eiland te bezoeken. De noordelijke toeristische gebieden van Rhodos zijn onaangetast. De internationale luchthaven van Rhodos is volledig operationeel met inkomende vluchten en vluchten voor reizigers die terugkeren naar hun thuisland vanuit de geëvacueerde hotels en vluchten van luchtvaartmaatschappijen en touroperators.”