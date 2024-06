TRAVel Media presenteert vol trots weer een nieuwe editie van het TravJobs magazine én de lancering van Travjobs.nl

TravJobs is een initiatief van Travelpro en Travmagazine: een speciale uitgave (print én digitaal) over werken in de reisbranche. In dit magazine kan je die ene vraag beantwoorden: waarom zou iemand moeten werken bij jouw organisatie? Maak van deze unieke mogelijkheid gebruik en vertel het zelf aan 8.000 reisprofessionals en 1.200 studenten (schoolverlaters en stagiaires). In het magazine staan we uitgebreid stil bij de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de reisbranche, maar ook onderwerpen als AI, diversiteit en de toeristische opleidingen komen uitgebreid aan bod.

TravJobs.nl

Vanwege het succes van het TravJobs platform en de gelijknamige magazines, zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met het ontwikkelen van een ‘state of the art’ vacatureplatform: Travjobs.nl (binnenkort live). Hierop brengen we werkgevers en werkzoekenden samen om op een makkelijke, snelle en financieel interessante manier mensen aan een nieuwe uitdaging te helpen.

Dit is jouw kans!

Heb je op dit moment een vacature? Dan is dit jouw kans. Geef gericht aan wat uw organisatie te bieden heeft. Vertel over de organisatie, visie en doelen, kernwaarden, collega’s, carrièremogelijkheden, specifieke USP’s, et cetera. Met een QR-code heeft de lezer vervolgens gemakkelijk toegang tot jullie actuele vacatures.