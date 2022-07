Groei internationale treinreizigers bij NS: meer verkochte tickets dan voor Corona

Deel dit artikel

Internationaal treinreizen zit in de lift. Dat blijkt uit de ticketverkoop van NS International over het eerste halfjaar van 2022. In mei was de ticketverkoop voor het eerst hoger dan voor Corona. In die maand verkocht NS International meer dan 365.000 tickets, tegenover 353.000 in mei 2019. In juni van dit jaar groeide dit door naar 372.000 tickets (2019: 345.000). Populairste bestemming blijven Antwerpen, Brussel en Parijs. Snelst groeiende bestemmingen zijn Wenen, Zürich en Milaan.

Heike Luiten, directeur NS International is blij met de stijgende populariteit van de internationale trein: “Dit wordt vooral veroorzaakt door het opheffen van de reisbeperkingen vanwege Corona. Daarnaast horen we dat de aandacht voor duurzaamheid en de uitbreiding van het aantal bestemmingen, zoals de NightJet naar Zürich en de NightJet naar Wenen belangrijk zijn. Sinds kort zorgt ook het schrappen van vluchten vanaf Schiphol ervoor dat meer reizigers de trein overwegen. De groei kan voor reizigers ook een keerzijde hebben. Populaire treinen en voordelige tickets zijn sneller uitverkocht. NS International raadt reizigers aan om vroeg – 3 tot 6 maanden vooraf – te boeken of om naar minder populaire tijden te kijken. Heike Luiten, directeur NS International: “De trein naar Parijs voor aanstaande vrijdagmiddag is nagenoeg vol. Maar een € 35-ticket is in september gewoon te vinden.”

Vaker naar Londen

NS is met partners in gesprek over het uitbreiden van het aantal internationale verbindingen. Zo start in september de 4e dagelijkse rechtstreekse Eurostar naar Londen. Deze 4de trein zorgt ervoor dat de reiziger voor 11 uur ’s ochtends in het centrum van Londen is. De eerste rechtstreekse trein naar Londen ging in 2020 van start.

Snelst groeiende Internationale treinbestemmingen*

Wenen (x 5,5)

Zürich (x 5))

Milaan (x 5)

Populairste Internationale treinbestemmingen*

Antwerpen

Brussel

Parijs

* Bron: Ticketverkoop NS International

Author Arjen Lutgendorff