“Heel treurig dat mensen zich op Schiphol letterlijk kapotwerken”

Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel té zwaar werk uitvoeren waardoor een deel van hen lichamelijke klachten heeft, dat is de conclusie uit een onderzoek dat is gedaan door de NOS en Nieuwsuur.

Het tillen van koffers in de bagageruimte, het stapelen van koffers in kleinere vliegtuigen, voor een groot deel gebeurt het nog met de hand, terwijl dit door de Arbeidsinspectie in 2009 is verboden.

“Ik denk dat het van de gekke is. We weten in Nederland al zó lang dat dit werk zó zwaar is en dat mensen zich daardoor letterlijk kapotwerken, dat moet in Nederland niet kunnen”, aldus Allard van der Beek (hoogleraar arbeid en gezondheid Amsterdam UMC). “Dat is heel treurig.”

In het NOS Journaal wordt gezegd dat er zestien medewerkers zijn gesproken die zeggen fysieke klachten te hebben gekregen door hun werk. Ernst Jurgens, die jarenlang bedrijfsarts was op Schiphol: “Het varieert van ‘het schoot in mijn rug’ tot peesletsels, letsel van schouders, knieën. In de veertien jaar dat ik er heb gewerkt kom ik op 500 meldingen. Dat is werkelijk een idioot hoog getal.”

Het NOS Journaal zendt meer uit over het item in de late journaals van 18.00 uur en 20.00 uur en in Nieuwsuur.

Author Arjen Lutgendorff