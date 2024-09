Het leven is goed in IJsland…

IJsland blijft een heerlijke plek om te bezoeken. Niet alleen door de vele bezienswaardigheden en aantrekkelijke activiteiten, maar simpelweg omdat IJsland IJsland is, een land met een grote reputatie als het goed om de kwaliteit van het leven.

Puur en Duurzaam Leven

IJslands toewijding aan duurzaamheid is duidelijk in zijn water- en energiebronnen. Kraanwater in IJsland is net zo puur als flessenwater, vaak rechtstreeks afkomstig van natuurlijke bronnen. Bezoekers worden aangemoedigd om direct uit de kraan te drinken en zo de onnodige aankoop van flessenwater te vermijden. Verwarming en elektriciteit in IJsland zijn niet alleen overvloedig, maar ook betaalbaar, dankzij de rijke geothermische bronnen van het land. Elk huis in de hoofdstedelijke regio profiteert van geothermische verwarming, een factor die ook heeft bijgedragen aan de lokale traditie van het baden in openluchtzwembaden, of sundlaugs. Deze zwembaden, oorspronkelijk gebouwd voor zwemlessen, zijn geëvolueerd tot belangrijke sociale ontmoetingsplekken in de IJslandse cultuur.

Gelijkheid

IJsland is wereldwijd een koploper in economische gelijkheid, met het laagste ongelijkheidspercentage onder de Noordse landen, gemeten door de Gini-coëfficiënt. Deze gelijkheid wordt ondersteund door een robuust sociaal vangnet, inclusief gratis gezondheidszorg, onderwijs en sterke vakbonden. Het land heeft ook een van de hoogste arbeidsparticipaties van vrouwen in de OESO, en 87 procent van de werkende immigranten is actief op de arbeidsmarkt.

De Natuur

IJslands natuurlijke schoonheid is zowel toegankelijk als beschermd onder het ‘recht om te zwerven’, dat reizigers toestaat om zowel openbare als privéterreinen vrij te verkennen. Dit recht gaat echter gepaard met verantwoordelijkheden—autorijden is beperkt tot wegen, en kamperen is alleen toegestaan op aangewezen campings. Voor degenen die op zoek zijn naar rust en natuur biedt IJsland een overvloed aan minder bekende stranden en bergen, weg van de drukkere toeristische plekken. Het land is ook een toevluchtsoord voor wilde dieren, met name trekvogels die zich verzamelen langs de kust, wetlands en meren. IJsland staat als een opmerkelijk voorbeeld van hoe vrede, gelijkheid en respect voor de natuur kunnen bijdragen aan een harmonieuze samenleving die bezoekers van over de hele wereld aantrekt.

WORKSHOP!

IJsland is dus een fantastische bestemming om te bezoeken en beter te leren kennen. En dat kan binnenkort op een unieke Iceland Workshop.

Diverse B2B-toerismespecialisten uit IJsland nodigen je uit voor een persoonlijke ontmoeting in het Van der Valk Hotel Schiphol op 17 september 2024. De Iceland Workshop in het Van der Valk Hotel Schiphol biedt een geweldige kans om liefst 16 leveranciers en dienstverleners uit IJsland te ontmoeten.

Hoe werkt het?

De Icelandic Workshop in Amsterdam 2024 matcht leveranciers en buyers op basis van individuele profielen, segmenten en behoeften.

Wie kan deelnemen?

Leverancier: Toeristenbureaus, toeristische bedrijven, dienstverleners en bestemmingen uit IJsland

Buyer: Touroperators uit Nederland en inkomende agentschappen worden uitgenodigd om gratis deel te nemen aan het evenement.

Verdere informatie:

