Op de vraag wat ze bij de Jong Intra Vakanties concreet merken van de groeiende belangstelling voor Scandinavië als vakantiebestemming, antwoordt Heleen Bervoets: “Alle Scandinavië-bestemmingen – Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken – zitten in de lift ten opzichte van vorig jaar.

“Noorwegen blijft onze grootste markt, maar procentueel laat Zweden de sterkste stijging zien. We zien steeds meer verschuiving van standaardrondreizen naar maatwerk. Soms gaat het om kleine aanpassingen op een bestaande rondreis, als de klant bijvoorbeeld wat langer of juist korter op een bepaalde bestemming wil verblijven. Maar we zien ook complete maatwerkreizen. Hier sluit onze online maatwerkmodule SmartPackager naadloos op aan. Het gebruik daarvan neemt sterk toe. In deze module kan de reisagent zelf een reis samenstellen of aanpassen. Je vindt er ook ander aanbod dan in SmartOnline, zoals selfcateringaccommodaties.”

Welke plekken in Scandinavië zijn momenteel het meest in trek?

“We zien veel interesse voor de Lofoten en Vesterålen. In de winter zijn Tromsø en Lapland al jaren erg in trek. Persoonlijk vind ik het gebied rond Trondheim en Røros onderbelicht – en ook heel mooi.”

Voor welk type reiziger vind je Scandinavië het meest geschikt?

“Onze doelgroep is de laatste jaren wat verschoven: van gezinnen met jonge kinderen naar stellen. Ze kiezen voor autorondreizen en fly-drives op individuele basis, of voor onze groepsreizen per bus. Ze zoeken een combinatie van natuur, cultuur, ‘softe’ activiteiten en goed eten. Klanten die voor het eerst naar Noorwegen gaan, kiezen vaak voor het zuiden. Repeaters gaan over het algemeen wat noordelijker, richting de Lofoten, Tromsø en de Noordkaap.”

Wat is persoonlijk jouw favoriete plek in Scandinavië?

“Het is verleidelijk om de fjorden, eilanden of Lapland te noemen, maar laat ik een stedentrip Oslo eens benoemen. Dat blijft altijd een verrassende stad. We rollen met onze Ontdek-steden een nieuw concept uit met ‘aangeklede’ stedentrips binnen Europa. De klant kan vier dagen of langer verblijven, en we bieden arrangementen inclusief vlucht, transfer en excursies aan. Voor de vrije momenten geven we suggesties voor activiteiten en bezienswaardigheden. In Ontdek Oslo zit een sightseeing en een boottochtje inbegrepen. Je kunt bijvoorbeeld ook een floating sauna reserveren: in de haven geniet je vanuit de sauna van een prachtig uitzicht op de stad vanaf het water. Afkoelen doe je dan in de Oslofjord. Geweldig toch?”



Hoe spelen het aanbod en de marketing in op de seizoenen in Scandinavië?

“Scandinavië is geen last minute-bestemming zoals we die in Zuid-Europa kennen. Hotels, vluchten en huurauto’s kunnen zelfs duurder uitvallen naarmate het seizoen nadert. Voor de groep Nederlanders die last minute boekt, betekent dit minder keuze en hogere prijzen. Aangezien Scandinavië in de basis al vrij prijzige landen is, kan een last minute-idee dus uitlopen op een teleurstelling. Daarom doen we veel om reisagenten en klanten te stimuleren eerder te boeken. Ook hierbij biedt SmartPackager uitkomst: een gebruiksvriendelijk systeem om lastminuterondreizen samen te stellen op basis van actuele beschikbaarheid. Voor de winter van 2025/2026 worden de winterbelevenispakketten op dit moment boekbaar gemaakt. Ook daar geldt: wie zeker wil zijn van gunstige tarieven en beschikbaarheid, moet nú boeken. Kerst en nieuwjaar zijn snel uitverkocht of alleen op aanvraag beschikbaar. Er is ook een sterke markt vanuit Amerika en Azië, terwijl het aanbod toch beperkt blijft. Het aandeel maatwerk in winterbelevenisreizen is groot en groeit ieder jaar. Bijna niets is te gek voor onze maatwerkspecialisten: bijzondere accommodaties, helikoptervluchten, bucketlistexcursies… We hebben niet alleen veel kennis en ervaring op kantoor, maar ook ter plaatse via onze lokale agenten. Dankzij een groot eigen inkoopnetwerk kunnen we, buiten het standaardprogramma om, ontzettend veel extra’s bieden.”



Dit artikel is onderdeel van de special Scandinavië, die in de juni-editie van Travelpro is verschenen.