Een EU-land mag niet-essentiële reizen naar een ander EU-land met een groot besmettingsgevaar verbieden tijdens een epidemie, zoals de coronapandemie. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Het EU-land mag reizigers ook verplichten om screeningtesten te doen en in quarantaine te gaan.

Deze voorschriften moeten wel gemotiveerd, duidelijk, nauwkeurig, niet-discriminerend en evenredig zijn, dat zegt het Hof. Tegen die voorschriften moet ook beroep kunnen worden ingesteld.

Tijdens de coronapandemie legden EU-landen, waaronder Nederland, een verbod op op reizen naar ‘rode’ gebieden. Wie vanuit een ‘rood’ land naar Nederland of een ander EU-land reisde, moest een coronatest ondergaan en in quarantaine. Nordic Info, een Belgische reisorganisatie, eist een schadevergoeding, omdat het in die periode alle geplande reizen tussen België en Zweden moest annuleren. Een Belgische rechtbank heeft het Hof van Justitie gevraagd of het Unierecht zich verzet tegen de Belgische regeling. Het Hof oordeelt echter dat een lidstaat niet-essentiële reizen vanuit of naar andere lidstaten die als ‘rode zone’ zijn aangeduid, kan verbieden om een pandemie, als de COVID-19-pandemie, te bestrijden.