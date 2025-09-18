Het Vakantie Festival blijft groeien met nieuwe namen uit de reiswereld. Ook Holiday Extras, marktleider in aanvullende reisdiensten zoals airport parkings, hotels en lounges, heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie van het festival in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Bjorn Gianotten (Country Manager Benelux voor de Holiday Extras Group) ziet in het Vakantie Festival een waardevolle kans: ”Ons portfolio is breed en sluit perfect aan bij de wensen van reizigers in Nederland en België. Naast onze eigen Quick Parking locaties bij Schiphol, Rotterdam en Brussel bieden we talloze andere airport parkings, hotels en lounges aan, ook voor luchthavens zoals Eindhoven, Charleroi, Düsseldorf, Keulen en Weeze. We willen onze producten en diensten dichter bij de reiziger én de reisbranche brengen. Het Vakantie Festival is voor ons een uitgelezen kans om dat te doen, in een frisse en inspirerende setting waar de hele sector samenkomt.”

Oplossingen

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is blij met de komst van Holiday Extras: ”Zulke partners maken het festival compleet. Reizen begint vaak niet pas op de bestemming, maar op de luchthaven of zelfs onderweg ernaartoe. Holiday Extras begrijpt dat als geen ander en biedt oplossingen die het reisproces makkelijker en comfortabeler maken. Dat voegt enorme waarde toe voor onze bezoekers.”

Waarde

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de strategische waarde van hun deelname: ”De deelname van Holiday Extras laat zien dat het festival niet alleen draait om bestemmingen en reisaanbieders, maar ook om alles wat reizen makkelijker, slimmer en aangenamer maakt. Hun keuze om zich bij ons aan te sluiten, onderstreept dat dit nieuwe platform breed gedragen wordt in de sector.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.