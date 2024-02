Holland America Line is dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Holland America Line heeft de meeste edities van de Travday bijgewoond en dat was altijd een succes. Ook nu kijken we weer uit naar een gezellige en druk bezochte dag in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een dag waarin netwerken en het delen van informatie centraal staat”, aldus Yvonne Netz, Business Development Manager Nederland bij Holland America Line.

“Niet alleen maak ik die dag veel nieuwe contacten, maar kijk ik er ook enorm naar uit om alle bekende reisprofessionals weer te zien en te spreken. Een mooie mogelijkheid om iedereen te voorzien van de laatste product updates en ontwikkelingen bij Holland America Line. Kortom, een inspirerende dag! Kom gerust langs bij onze stand voor een praatje. Tot dan!”