De Rotterdam, het vlaggenschip van Holland America Line, vormde zaterdag het decor van de officiële presentatie van schaatsteam IKO-X²O Badkamers. Tegelijk was er de kick-off van de samenwerking van HAL met schaatsster Joy Beune richting de Olympische Spelen van 2026 in Milaan.



In het bijzijn van media, sponsoren en genodigden werd het team voor het seizoen 2025/2026 gepresenteerd, een seizoen met extra glans door de aankomende Winterspelen in 2026 en de nauwe samenwerking van Holland America Line met Joy Beune. Deze samenwerking werd in maart dit jaar al aangekondigd. De schaatsster is ook aangesloten bij Team IKO-X2O.



Als spectaculaire opening van de bijeenkomst arriveerde de ploeg per RIB Boat bij het schip, dat in thuishaven Rotterdam lag afgemeerd.

De presentatie van de ploeg vond plaats in het moderne World Stage-theater aan boord van de Rotterdam, met bekende namen als Bart Swings en Joy Beune, die vorig jaar nog meerdere wereldtitels binnenhaalde. Samen met onder andere topsprinters als Dai Dai N’tab en Sebas Diniz staat Team IKO-X²O een seizoen vol ambitie te wachten.



Een bijzonder accent ligt dit jaar op Joy Beune, die zich in de aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2026 ontpopt tot een van de grootste Nederlandse kanshebbers op goud. Holland America Line zegt een trotse partner te zijn in haar reis naar de Spelen.



‘Voor Joy draait het niet alleen om de eindbestemming – de Spelen – maar net zozeer om de weg ernaartoe: de trainingen, de wedstrijden, de ervaringen onderweg’, zegt Nico Bleichrodt, Vice President International Sales & Marketing bij Holland America Line.

‘Dat sluit naadloos aan bij ons eigen verhaal: bij Holland America Line zijn de bestemmingen belangrijk, maar de reis ernaartoe en de ervaringen onderweg zijn minstens zo waardevol.’



Als sponsor van het internationale langebaanschaatsen onderstreept Holland America Line met dit event opnieuw haar sterke band met de Nederlandse sportcultuur. Het schaatsen; een oer-Hollandse traditie, past perfect bij de identiteit van Holland America Line: een merk waar traditie en innovatie elkaar versterken en waar beleving centraal staat, aldus HAL.

Het komende seizoen, dat in oktober van start gaat met het Daikin NK Afstanden, zal Holland America Line opnieuw de hele winter zichtbaar zijn bij de nationale en internationale wedstrijden van schaatsorganisaties KNSB en de ISU. Daarmee zet de rederij volgens Holland America Line zijn succesvolle positionering als betrokken partner van de schaatssport voort. (Foto: Ruben Bleichrodt).