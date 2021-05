Holland America Line herstart cruises vanuit Griekenland in augustus

In nauwe samenwerking met de Griekse regering heeft Holland America Line toestemming gekregen om in augustus opnieuw te beginnen met cruisen vanuit Piraeus (Athene) met vier afvaarten aan boord van Eurodam. Boeken voor deze cruises is mogelijk vanaf 6 mei.

De reisroute ‘Idyllische Griekse eilanden’ met vertrek op 15 en 29 augustus, omvat Kotor, Montenegro, plus de Griekse eilanden Kékira (Corfu), Thíra (Santorini) en Mykonos. ‘Ancient Wonders’ vertrekt op 22 augustus om Haifa, Israël, evenals Náfplion, Mykonos en Rhodos in Griekenland te verkennen. Beide opties kunnen worden gecombineerd tot een langere, back-to-back 14-daagse Collectors ‘Voyage.

Een 7-daagse ‘Adriatic Allure’-route vertrekt op 5 september van Piraeus naar Venetië, Italië, met aanleghavens in Mykonos, Katakolon (Olympia) en Kreta (Chania), Griekenland en Sarandë, Albanië. De komende weken worden extra mediterrane cruises aan boord van Eurodam tot en met de herfst aangekondigd. Deze cruises omvatten havens in Italië en Griekenland. Eurodam keert terug naar de Verenigde Staten om half november aan haar Caribische cruises te beginnen.

“Iedereen bij Holland America Line heeft zich voorbereid op onze terugkeer en we zijn de Griekse regering dankbaar dat ze toestaat te laten zien dat we onze cruises veilig kunnen uitvoeren”, aldus Gus Antorcha, president van Holland America Line. “De prachtige eilanden van Griekenland zijn al decennialang het hoogtepunt van onze mediterrane routes. We zijn vereerd dat we vanuit Athene opnieuw kunnen starten met cruisen en onze gasten een onvergetelijke vakantie kunnen bezorgen na al die tijd zonder cruisereizen.”

“De Griekse eilanden verwelkomen al vele jaren schepen van Holland America Line en we zijn trots op de samenwerking om de cruisemaatschappij deze zomer weer te verwelkomen”, aldus Harry Theoharis, minister van Toerisme van Griekenland. “We zijn er zeker van dat alle bezoekers van Griekenland opnieuw unieke ervaringen zullen opdoen op onze prachtige bestemmingen en ten volle gaan genieten van de rijke geschiedenis, cultuur en gastronomie van ons land.”

Aan boord blijft Holland America Line de voorzieningen bieden die kenmerkend zijn voor het merk. Dineren is mogelijk in alle restaurants en op speciale locaties zoals via roomservice. Het entertainment wordt gepresenteerd in de belangrijkste showlounge aan boord en er is livemuziek in Lincoln Center Stage, B.B. King’s Blues Club, Billboard Onboard en Rolling Stone Rock Room. Griekenland en zijn cultuur worden aan boord gepresenteerd door een combinatie aan boeiende activiteiten zoals onder meer lokale culinaire demonstraties van port-to-table en EXC Talks. Om fysieke afstanden mogelijk te maken, kunnen extra uitvoeringen aan het programma worden toegevoegd.

‘Travel Well’-protocollen

Cruises met Holland America Line vanuit Griekenland zijn beschikbaar voor gasten die hun laatste dosis van een goedgekeurd COVID-19-vaccin ten minste 14 dagen voor het begin van de cruise hebben gekregen en een vaccinatiebewijs kunnen aantonen.

Gasten van Holland America Line dienen zich te houden aan alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen die van kracht zijn op het moment van vertrek voor reizen van en naar het schip. Ook moeten zij zich houden aan alle protocollen en procedures aan boord die gelden voor het bezoeken van havens. Op de website van Visit Greeceindt u informatie over de gezondheidsvereisten voor reizigers in Griekenland.

Er worden aanvullende preventieve gezondheidsmaatregelen getroffen in het kader van het ‘Travel Well’-programma van Holland America Line, waaronder gezondheidsonderzoeken, vereisten voor gezichtsmaskers, fysieke afstand en capaciteitscontrole. De schepen zijn nu voorzien van verbeterde milieuhygiëne en luchtfiltratie met verbeterde HVAC-systemen en ultraviolette technologie. In belangrijke gebieden aan boord worden HEPA-filters ingezet als extra beveiliging. Daarnaast worden medische centra aan boorduitgerust met COVID-19 test- en behandelmogelijkheden.

De protocollen van Holland America Line zijn aan verandering onderhevig omdat dit in samenwerking met medische experts en overheidsinstanties verloopt. De protocollen kunnen dus gaandeweg worden aangepast in overeenstemming met het laatste advies.

Alle details, inclusief cruisetarieven en informatie over excursies aan wal, worden op dit moment afgerond. Aantrekkelijke vliegtickets vanaf verschillende binnenlandse en internationale gateways zullen beschikbaar zijn via het FlightEase-programma van Holland America Line. Daarnaast zijn Fly & Cruise pakketten vanuit Amsterdam en Brussel naar Athene/Griekenland te boeken. Flexibele annuleringsvoorwaarden, inclusief onze Covid-19-beschermingen, worden aangeboden via ‘Boek met vertrouwen’ wanneer geboekt is voor 30 juni 2021. Dit geldt voor afvaarten tot en met 31 december 2021. Het annuleringsbeschermingsplan van de cruiselijn staat ook annulering toe tot 24 uur voor vertrek.

Om de nieuwe Griekse afvaarten mogelijk te maken, worden gasten die op Eurodam’s rondreis cruises van Seattle naar Alaska varen, verplaatst naar vergelijkbare accommodaties op het zusterschip Nieuw Amsterdam, dat volgens de planning op dezelfde vertrekdata zal varen. Daarnaast worden Europese cruises die van 1 juli tot en met 25 juli op Volendam en van 1 juli tot en met 31 augustus op Westerdam vertrekken, geannuleerd. Gasten die hebben geboekt voor deze cruises worden met hun reisadviseurs op de hoogte gebracht.

De tarieven voor Eurodam’s zevendaagse Griekenland cruises in een veranda stateroom beginnen bij een ‘Have it All’ premium pakketprijs vanaf € 1.899 per persoon, inclusief een excursie aan wal, een drankpakket, een diner in een specialiteitenrestaurant en wifi. Belastingen en havenkosten zijn in de prijs inbegrepen.

