Huidige maatregelen van populaire vakantiebestemmingen: Lloret de mar & Costa Brava

Infotorial – Heel Nederland is wel toe aan vakantie en voor ons is dat ook zeker niet anders. Op veel plekken zijn de grootste covid maatregelen te vervallen. Maar nog enkele landen behouden het recht om om een PCR-test te vragen. In andere landen is het nog nodig een mondkapje te dragen en in de extreme gevallen moet er nog steeds een FFP2 masker gedragen worden. Hoe het nu zit met de covid maatregelen van twee populaire vakantiebestemmingen: Lloret de Mar en Costa Brava, vind je hier.

Vakantie in Lloret de mar of Costa Brava

Lloret de mar is een plek waar veel jonge mensen heen gaan als ze iets te vieren hebben. Dit komt doordat het een plek is waar zon zee en strand wordt uitgebreid met feestjes en drank. Het is daarom een ideale plek voor jonge mensen als zij hun eindexamen hebben gehaald en dit willen vieren of gewoon all inclusive willen genieten van een feestje hier en daar. Een vakantiehuis huren in Lloret de Mar is een van de vele opties voor accommodaties, maar het reizen ernaartoe gaat vaak via vliegtuig.

Costa Brava is de plek voor een leuke familievakantie onder de zon. Dit komt doordat er niet alleen witte stranden, zon en blauwe lucht en zeeën hebt, maar ook enorm leuke waterparken! Daarnaast is Costa Brava een plek waar er budgetvriendelijk vakantie kan worden vieren. Hierdoor is het een ideale plek voor een familie, ook omdat er veel vakantiehuizen aan de Costa Brava waar er ideaal vakantie met de familie gevierd kan worden. Deze vakantiehuizen kunnen uiteraard geboekt worden met een vlucht.

De maatregelen in Spanje

Momenteel zijn de maatregelen in Spanje versoepelt. Dit betekent niet dat je zomaar naar Spanje kan gaan. In spanje geldt het 3G beleid. Dit betekent dat toeristen alleen het land in mogen wanneer ze gevaccineerd zijn, een geldig herstel bewijs hebben of een negatieve PCR test hebben. Tevens moet er achter de douane een mondkapje gedragen worden. Adviseer dat er op het vliegveld altijd het Covid bewijs, het paspoort en de boarding pass bij de hand gehouden wordt.

Aangekomen in spanje zijn er voor de toerist verscheidene faciliteiten open waaronder: accommodaties, restaurants en cafés, musea, theaters en attracties, winkels en nachtclubs en discotheken. Maar voor een aantal van deze faciliteiten gelden aparte regels. Dit geldt voor: restaurants en cafés, musea, theaters en attracties en nachtclubs en discotheken. Neem ten alle tijden een mondkapje mee en houdt de internationale QR code bij de hand.

