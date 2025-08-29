Ignacio Valle Muñoz neemt vandaag afscheid als directeur van het Spaans Verkeersbureau in Nederland na een periode van vijf jaar. Hij begon zijn functie tijdens de coronaperiode en ziet bij zijn vertrek dat Spanje recordaantallen Nederlandse bezoekers trekt.

Ignacio begon in het najaar van 2020 in Nederland, een moment dat hij zich nog goed herinnert. ‘Ik kwam aan in een land waar vrijwel alles op slot zat. Dat jaar ontvingen we als Spanje minder dan een miljoen bezoekers uit Nederland’, vertelt hij.

Opvolger

Félix de Paz zal hem opvolgen. De Paz heeft twintig jaar ervaring in de toeristische sector. Zijn meest recente functie was die van adjunct-directeur-generaal bij het Staatssecretariaat voor Toerisme van Spanje, waar hij verantwoordelijk was voor institutionele en internationale betrekkingen.

Lees hier meer over het afscheid van Ignacio in een persoonlijk interview met TravMagazine.