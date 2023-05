“Ik heb regelmatig retailers huilend aan de telefoon gehad”

Deel dit artikel

Ze zijn ongeveer even oud, hebben beiden twee dochters en kennen elkaar al jaren; Rudolf Verbeek (Key Account Manager Interhome Group) en Michel Houmes (Manager Retail & New Business Buro Scanbrit) spreken elkaar in het gloednieuwe kantoor van Interhome in Rijswijk. Er volgt een gesprek waarin ze elkaar de vragen mogen stellen die ze altijd al eens hebben willen stellen…

Rudolf: “Eind 2022 heeft Stena Line, eigenaar van Buro Scanbrit, Voigt Travel gekocht. Een concurrerende partij die nu een zusterorganisatie is geworden, welke plannen liggen er voor Buro Scanbrit en Voigt Travel?”

Michel: “Buro Scanbrit was tot voor kort de enige Nederlandse touroperator binnen de Stena Line Travel Group die zich richt op Noordwest-Europa, en sinds november valt Voigt Travel onder dezelfde groep. We hebben nu dus dezelfde moederorganisatie achter ons. Vooralsnog blijven we twee aparte labels met onze eigen kwaliteiten en positionering. Achter de schermen wordt wel gekeken naar synergie, waar we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Maar ik verwacht niet dat beide merken in elkaar zullen overgaan. Buro Scanbrit is van origine een B2B-touroperator en dat zullen we ook blijven.”

Michel: “Bij Interhome zal het net even iets anders liggen, hoe ligt de verhouding tussen directe verkoop en dat wat je via de retail wegzet?”

Rudolf: “We hebben een mooie mix tussen directe- en B2B-verkoop. Kijk, het is natuurlijk een redelijk gemakkelijk product dat simpel en snel online te boeken is door de directe klant. Binnen Interhome Nederland ben ik verantwoordelijk voor de B2B-markt, daar valt de retail onder maar ook affiliate partners. Sinds afgelopen zomer zit ik in het Key Accountmanagers-team waardoor ik ook verantwoordelijk ben voor Airbnb. Dat is toch wel een van onze grotere online partners. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor B2B-sales Benelux en Scandinavië, genoeg te doen dus.”

Auteur Sharon Evers