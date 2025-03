Ilona Vergeer en Sylvia Wassink van TUI at Home werken ruim vier jaar samen met Destin Treinreizen. In dit artikel delen zij hun ervaring over deze samenwerking. Wat hen aanspreekt is de enorme diversiteit aan bijzondere (trein)reizen.

Sinds wanneer werken jullie samen met Destin Treinreizen?

“In september 2020 hebben wij samen een presentatie bijgewoond over Destin Travel (destijds de FST Group) en werden vervolgens uitgenodigd voor een studiereis per trein door Zwitserland. Met een kleine groep reisagenten vlogen we naar Zürich om vervolgens per trein door te reizen naar Andermatt, Engelberg en als derde bestemming Luzern. Superleuk om het Zwitserse landschap per trein te ontdekken! Nou dán heb je ons, sindsdien werken we samen!”



Wat spreekt jullie aan met betrekking tot het reisaanbod van Destin Treinreizen?

“De enorme diversiteit aan bijzondere (trein)reizen. Zoals bijvoorbeeld een cruise naar Alaska inclusief de Rocky Mountaineer, hele gave reis!”



Is er vanuit jullie klant vraag naar specifieke treinreizen?

“Afgelopen jaar werden we gebeld door klanten die ‘geïnfluenced’ waren door Janny van der Heijden en Andre van Duin met hun programma ‘Denkend aan Zwitserland’. Zij wilden een soortgelijke reis maken. In samenwerking met Destin Treinreizen hebben we een prachtig programma samengesteld.”



Hoe ervaren jullie klanten de reizen die zij hebben gemaakt met Destin Treinreizen?

“Goed georganiseerd, duidelijke reisbescheiden, kwalitatief goede accommodaties en prachtige bestemmingen.”



Wat kenmerkt de samenwerking met Destin Treinreizen?

“Wij geven duidelijk aan wat de klant belangrijk vindt en hier wordt goed naar geluisterd. Ook is de communicatie helder en vlot. Waardoor wij snel weer verder kunnen met de opvolging richting onze klant. Dat werkt heel fijn samen!”



Zouden jullie andere reisagenten aanbevelen om samen te werken met Destin Treinreizen?

“Ja, zeker. Destin Treinreizen heeft een uitgebreid programma met diverse reizen. De Travel Consultants weten veel uit eigen ervaring te vertellen, je kunt echt merken dat je met een specialist te maken hebt.”



Maak kennis met het complete reisaanbod van Destin Treinreizen.