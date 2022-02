In 2021 bijna 25 procent meer vliegpassagiers

Deel dit artikel

Het passagiersvervoer via Nederlandse luchthavens vertoont een opgaande lijn, maar de cijfers zitten nog ruim onder het niveau van pre-corona. In 2021 reisden 29 miljoen passagiers van en naar een van de vijf luchthavens van nationaal belang in Nederland.

Dat is bijna een kwart meer dan in 2020, maar nog altijd veel minder dan de 81 miljoen uit 2019.

Ook groeide in 2021 de bezettingsgraad op passagiersvluchten, maar deze was nog fors lager dan in 2019. Dit meldt het CBS vrijdag op basis van nieuwe cijfers.

Na het versoepelen van de corona-maatregelen voor het internationale vliegverkeer is er sinds het voorjaar van 2021 een toename van het aantal passagiers. In de tweede helft van 2021 reisden 23,1 miljoen passagiers van en naar Nederland, bijna net zoveel als in het hele jaar 2020.

Augustus was de drukste maand met 4,5 miljoen reizigers.

Verschillen

Zowel voorgaand aan corona als in de coronaperiode ging circa 90 procent van alle vluchten in het handelsverkeer en de vervoerde passagiers in Nederland via Schiphol. In 2021 reisden 25,5 miljoen passagiers via Amsterdam, 22 procent meer dan in 2020.

Eindhoven Airport is Nederlands tweede passagiersluchthaven. In 2021 passeerden 2,7 miljoen passagiers de terminals in Eindhoven, een toename van bijna 28 procent vergeleken met 2020.

De grootste relatieve toename in het passagiersvervoer was op luchthaven Groningen Eelde Airport: van 17,6 duizend passagiers in 2020 naar 27,3 duizend in 2021, een toename van 55,5 procent.

De grootste relatieve stijging van het aantal vluchten in 2021 was op Rotterdam The Hague Airport met ruim 31 procent tot 8,3 duizend vluchten. (Foto Shutterstock).

Author Theo de Reus