De meivakantie is hét moment om er even tussenuit te gaan. Maar waarom kiezen voor de gebruikelijke favorieten als er zoveel onontdekte parels zijn? Tunesië bijvoorbeeld.



Tunesië valt ook onder het specialistische aanbod van Saffraan Reizen. Dionne Delnoy en Esther van Raaij (Reisspecialisten/eigenaren Saffraan Reizen) vertellen er graag meer over. “Tunesië is een klein en compact land waardoor je in korte tijd heel veel kunt zien en doen. Bij Tunesië denken de meeste mensen aan zon, zee en strand en de sfeervolle medina’s in de kustplaatsen, maar het land heeft zoveel meer te bieden. Het heeft veel historisch erfgoed en dat is ook niet gek als je weet dat het door veel verschillende volkeren bezet is geweest. Zo vind je er ruïnes uit de Fenicische, Romeinse en Byzantijnse tijd, Berber – en islamitische architectuur – en cultuur. Het blauw van de Middellandse Zee gaat via groene, bloeiende vlaktes en bergen over in de zandkleurige steppe- en woestijnlandschappen. En dat alles op nog geen drie uur vliegen vanuit Brussel. Helaas zijn er op dit moment geen rechtstreekse vluchten naar Tunis vanuit Amsterdam, maar met een overstap in bijvoorbeeld Frankfurt, Parijs of Rome ben je er ook in korte tijd. Het is mogelijk om zelf te rijden, maar we kunnen ook een auto/busje met chauffeur en Engelssprekende gids regelen.”

Welke bezienswaardigheden mag een reiziger absoluut niet missen?

“Hoogtepunten zijn de Fenicische overblijfselen van Carthago, het schilderachtige Sidi Bou Saïd, de goed geconserveerde archeologische site Dougga, het imposante Colosseum in El Jem, de voor moslims heilige stad Kairouan, het door palmoases omringde Tozeur, de woestijn en de mooie, bergachtige Dahar-regio met Berberdorpjes, holwoningen en de vele ‘qsour’; oude graanopslagplaatsen die de regio domineren. Mooie plaatsjes hier zijn onder andere Toujane, Chenini en Douiret.”

Hoe speelt het veelzijdige landschap van Tunesië – van de Sahara tot de Middellandse Zeekust – een rol in het reisaanbod?

“Saffraan Reizen organiseert met name culturele privérondreizen op maat waarbij door het hele land, of een groot deel van het land wordt gereisd. Je reist door groene valleien, steppe- en woestijnlandschap, bergachtig gebied en langs de Middellandse Zee.”

Welke authentieke ervaringen kunnen reizigers verwachten, zoals lokale markten, culinaire hoogstandjes of culturele evenementen?

“Bijna elke grote plaats heeft een kleurrijke souq, waarbij je kennis kunt maken met de lokale ambachten, specerijen en de specialiteiten van de streek. Over het algemeen reserveren we de hotels op basis van logies en ontbijt, zodat onze reizigers zelf kunnen kiezen waar ze gaan eten en kennis kunnen maken met de lokale cuisine. Bij voorkeur boeken we kamers bij kleinschalige accommodaties of in ‘dars’ (authentieke Tunesische huizen). Regelmatig boeken we ook kamers in een guesthouse, dan overnacht en dineer je bij mensen thuis.”



Wat zijn populaire activiteiten voor vakantiegangers in Tunesië?

“Wij organiseren voornamelijk rondreizen door Tunesië waarbij de nadruk ligt op de cultuurhistorische aspecten en de natuur. Indien gewenst kunnen er bijvoorbeeld kameeltochtjes door de woestijn of wandelingen in de Dahar-regio worden gemaakt. In de nabije omgeving van Tunis kunnen we een fietsexcursie met lokale gids voor je regelen. Bij een verblijf in een van de steden aan de Middellandse Zeekust kunnen ter plekke watersporten worden geboekt. Tunesië staat voornamelijk bekend als zonbestemming, maar in het binnenland is heel veel moois te zien. Steden als Tozeur en Kairouan, het woestijngebied en de oases zijn aanraders. Archeologieliefhebbers moeten Carthago, Dougga, Bulla Regia, Sbeïtla en El Jem zeker zien. De Dahar-regio met de Berberdorpjes en architectuur is heel speciaal. Daar zou ik zeker twee dagen voor uittrekken. Onze persoonlijke favoriet is de Dahar-regio, maar we struinen ook graag door de vele mooie medina’s.”



Dit artikel is onlangs verschenen in Travelpro, special meivakantie.