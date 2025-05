IndiGo, de Indiase airline met Pieter Elbers (voormalig president-directeur KLM) aan het roer, komt naar Nederland. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf 2 juli aanstaande drie keer per week met een Boeing 787-9 Dreamliner tussen Mumbai en Amsterdam.

Naast de driewekelijkse verbinding tussen Mumbai en Amsterdam voert IndiGo vanaf juli ook vluchten uit tussen Mumbai en Manchester in het Verenigd Koninkrijk.

Pieter Elbers, sinds 2022 CEO van IndiGo, is trots op deze nieuwe route: “We zijn IndiGo aan het uitbouwen van een grote binnenlandse luchtvaartmaatschappij tot een wereldspeler in de luchtvaart. De volgende grote stap in onze ontwikkeling is het uitvoeren van long haul vluchten tussen India en Europa. Ik ben zeer verheugd dat onze eerste Europese vlucht naar Amsterdam gaat. We willen het reizen tussen India en Europa makkelijker maken, voor vakantie, werk of studie. Tegelijkertijd openen we India voor reizigers uit Europa. Met deze vlucht brengen we twee werelden dichter bij elkaar.”