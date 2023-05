Interhome: korte verblijven dalen aanzienlijk

Deel dit artikel

Nederlanders maken weer lange termijn vakantieplannen. Dat blijkt uit het actuele vakantiehuizenrapport van het Zwitserse Interhome. Ongeveer de helft van de Nederlandse gasten boekte hun Interhome-accommodatie voor het afgelopen winterseizoen (1 november 2022 tot 30 april 2023) tussen 31 dagen en zes maanden van tevoren. Dit komt overeen met dezelfde waarde als in het laatste volledige winterseizoen vóór de coronapandemie (winter 2018/19).

Langetermijnboekingen, die meer dan zes maanden van tevoren worden gemaakt, namen in het afgelopen winterseizoen zelfs met ongeveer 5% toe tot 37% in vergelijking met dezelfde periode in de winter 2018/19. 13% van de Nederlanders boekte minder dan 30 dagen voor aankomst. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aankomst zijn korte vakanties tot vier nachten met 44% duidelijk populairder aan het worden. In de winter 2018/19 was dit cijfer nog 30%. Korte vakanties in de winter hebben dus aan populariteit gewonnen onder gasten die op korte termijn boeken. Gasten die op middellange en lange termijn boeken, gaven in het afgelopen winterseizoen de voorkeur aan verblijven van tussen de vijf en zeven nachten – zoals in dezelfde periode in de winter 2018/19 ook al het geval was.

“Het boekingsgedrag laat duidelijk zien dat Nederlandse gasten hun vakantie weer voor de langere termijn plannen en daarmee de weg terug hebben gevonden naar de ‘oude’ normaliteit”, zegt Rudolf Verbeek, Sales Manager Nederland. “Het is ook opvallend dat de trend voor vakanties in een vakantiehuis of vakantie-appartement ook na de pandemie doorzet en dat onze gasten steeds vaker weer langere vakanties boeken,” voegt Verbeek toe.

Vooruitzichten zomer 2023 (1 mei tot 31 oktober 2023)

In de prognose voor de populairste zomerbestemmingen van Nederlandse Interhome-gasten is Italië momenteel de nummer één vakantiebestemming voor ruim 28% van de Nederlanders. Italië blijft net als in het voorgaande jaar de belangrijkste vakantiebestemming. De tweede plek gaat naar Oostenrijk en derde plaats is voor Frankrijk. Volgens de huidige trends zijn verblijven van vijf tot zeven nachten met 48% het populairst bij de Nederlanders. Ook blijkt dat vakantieverblijven voor een verblijf van acht tot 14 nachten aanzienlijk meer in de zomer (35%) dan in de winter (11%) worden geboekt. Verwacht wordt dat de langdurige verblijven met 5% zullen toenemen – afgelopen zomer boekte 5% van de Zwitserse gasten een langdurig verblijf. Korte verblijven daarentegen zullen naar verwachting aanzienlijk dalen ten opzichte van de vorige zomer en komen nu uit op 12%. Volgens de huidige boekingsstatus wordt Italië de populairste vakantiebestemming van alle Interhome-gasten (wereldwijd) in de komende zomermaanden met 24% van de boekingen, waardoor Frankrijk (22%) naar de tweede plaats in de top vijf wordt verdrongen. Frankrijk wordt in de prognose gevolgd door Spanje (12%), Kroatië (11%) en Zwitserland (8%). De populairste regio’s wereldwijd in de zomer zijn naar verwachting Toscane (7%), het merengebied van Noord-Italië (6%), de Côte d’Azur (6%), Bretagne (5%) en Istrië (5%). Niet langer vertegenwoordigd in de top vijf dit jaar is de regio Aquitaine in Frankrijk.

Auteur Sharon Evers