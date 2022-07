Introductievideo nieuwe president-directeur KLM Marjan Rintel

Deel dit artikel

Video’s – Marjan Rintel is vandaag aan de slag gegaan als nieuwe president-directeur van KML. In een introductievideo stelt zij zichzelf voor. Via het Twitter-kanaal heten diverse collega’s Rintel van harte welkom bij het bedrijf, ook Air France-KLM CEO Benjamin Smith. Bekijk hier de video’s.

Rintel, die Pieter Elbers opvolgt, liet eerder over haar terugkeer naar KLM weten: “Ik vind het een eer om terug te keren naar KLM en het stokje over te nemen van Pieter. Zijn dertigjarige staat van dienst is indrukwekkend. Onder Pieters leiding heeft KLM de weg omhoog gevonden en die koers zal ik voortzetten. De luchtvaart bevindt zich in tijden van grote en complexe uitdagingen. Ik ben van mening dat een oer-Nederlands bedrijf als KLM, net als NS, een grote rol te spelen heeft in deze maatschappelijke en economische opgaven. Het succesvol invullen van die rol zal mijn prioriteit zijn vanaf dag één.”

Welcome Marjan!

On behalf of all of us at #AirFranceKLM Group, we wish a warm welcome to Marjan Rintel, @KLM’s new CEO. pic.twitter.com/8AKhn3DqwR — Air France-KLM Group (@AirFranceKLM) July 1, 2022

Author Arjen Lutgendorff