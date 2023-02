ITB BERLIN BRENGT DE WERELDWIJDE REISINDUSTRIE TERUG NAAR BERLIJN IN 2023

Deel dit artikel

Onder het motto “Open for Change” ontmoeten toerismeprofessionals en belangrijke spelers in de wereldwijde reisindustrie elkaar live op ’s werelds grootste reisbeurs, ITB Berlin, van 7 tot 9 maart.

Elk jaar in maart komt de meest prominente leden van de reisindustrie bijeen bij ITB Berlin. Onder het motto “Open for Change” opent ’s werelds toonaangevende toerisme-evenement van 7 tot 9 maart zijn deuren voor de wereldwijde reisindustrie en keert het terug met volle energie als een live-evenement. “Na een pauze van drie jaar vanwege de pandemie presenteren we ons voor het eerst weer live aan ons publiek in Berlijn en de respons was geweldig. De tekenen van het toerisme wijzen op herstel en de vraag neemt voortdurend toe”, zegt David Ruetz, Senior Vice President van Messe Berlin en hoofd van ITB Berlin.

Ondanks de omvang en het diverse aanbod van producten en diensten is ITB Berlin duidelijk gestructureerd: naast een geografische indeling naar bestemming zijn de hallen ook ingedeeld naar marktsegmenten op de belangrijkste toeristische thema’s: Business Travel, MICE, Travel Technology / Mobiele reisdiensten, technologie, tours en activiteiten (TTA), cultureel toerisme, LGBTQI+ reizen, jongeren, avontuurlijke reizen, verantwoord toerisme, medisch toerisme, luxe toerisme en carrières in toerisme.

ITB Berlin Convention “Mastering Transformation” – wereldwijde trends, toonaangevende experts en actuele voorbeelden van beste praktijken

Parallel aan ITB Berlin 2023 zal de belangrijkste conferentie van de reis- en toerisme-industrie, de ITB Berlin Convention, opnieuw de belangrijkste spelers van de internationale reisgemeenschap samenbrengen. Onder het leidende thema “Mastering Transformation” zullen experts uit de industrie baanbrekende onderwerpen bespreken in verschillende thematracks, waaronder Travel Technology, Marketing & Sales, Future Travel, MICE, Sustainability en Social Responsibility.

