Het Caribische eiland Jamaica bereidt zich voor op de verwachte aankomst van orkaan Melissa, die is uitgegroeid tot een angstaanjagende megastorm van categorie vijf. Dit maakt Melissa tot de zwaarste storm van 2025 tot nu toe geregistreerd.

Weerkundigen melden dat de maximale windsnelheden van dit stormsysteem oplopen tot 280 kilometer per uur. De verwachting is dat de orkaan, die in de loop van dinsdag aan land wordt verwacht, catastrofale verwoestingen, aardverschuivingen en overstromingen zal veroorzaken.

Evacuatie

Als voorzorgsmaatregel zijn de bewoners van kwetsbare gebieden aan de kust geëvacueerd, waaronder de historische havenplaats Port Royal nabij de hoofdstad Kingston. Deze mensen zijn naar opvangplaatsen gebracht. Veel bewoners hebben hun ramen dichtgetimmerd en noodvoorraden ingeslagen in afwachting van de storm.