Na orkaan Melissa heeft minister van Toerisme, Edmund Bartlett, een vastberaden doel gesteld om de Jamaicaanse toeristische sector vóór 15 december 2025 volledig operationeel te hebben.

“Herstel mag niet aan het toeval worden overgelaten. We stemmen marketing, communicatie,

infrastructuurherstel, hulp, logistiek en alle ondersteunende diensten af op één doel: volledige

herstart van de sector vóór 15 december”, aldus minister Bartlett. “De voortgang zal worden

gevolgd door het ministerie van Toerisme met regelmatige openbare updates, zodat

werknemers, bezoekers en partners met vertrouwen kunnen plannen”, voegde hij eraan toe.

Task Force

Om dit doel te bereiken, heeft het ministerie de “Hurricane Melissa Recovery Task Force” en een bijbehorend coördinatiecomité voor toerismebestendigheid (“Tourism Cares”) geactiveerd om de publieke en private sector op elkaar af te stemmen.

Kracht van toerisme

“De kracht van het toerisme ligt niet alleen in het productaanbod, maar ook in de mensen en

partnerschappen. De snelheid en synergie van onze reactie tonen de veerkracht van de sector en

onze onwrikbare toewijding aan herstel met empathie, compassie en innovatie”, aldus Barlett.