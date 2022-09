Japan opent grenzen weer voor individuele toeristen

Deel dit artikel

De regering van Japan kondigt aan dat vanaf 11 oktober de grenzen weer opengaan voor individuele reizigers met toeristische doeleinden. JNTO kijkt ernaar uit om toeristen weer te verwelkomen in Japan na een langverwachte opheffing van de inreisbeperkingen.

Door het openstellen van individuele reizen naar Japan, de vrijstelling van visa en de afschaffing van de dagelijkse inreislimiet, zullen internationale bezoekers na tweeënhalf jaar weer volop van Japan kunnen genieten. Dit is geweldig nieuws voor toeristen uit de hele wereld die al die tijd reikhalzend hebben uitgekeken naar dit moment. Wij kunnen niet wachten om iedereen weer welkom te heten in Japan”, aldus JNTO.

Seino Satoshi, Directeur van JNTO: “De Japanse regering heeft eindelijk de opening van zijn grenzen aangekondigd voor individuele reizen met een toeristisch doeleinde, evenals de vrijstelling van visa en de afschaffing van de dagelijkse inreislimiet. Ik ben ongelooflijk blij dat toeristen weer welkom zijn na een wachttijd van tweeënhalf jaar. In reactie op deze aankondiging zal JNTO alles in het werk stellen om de laatste informatie te verstrekken over reizen naar Japan, zodat veel toeristen ons land komen bezoeken. Om bezoekers niet alleen te laten genieten van onze fascinerende cultuur, geschiedenis, natuur en gastronomie, werken we ook hard aan projecten op het gebied van duurzaam toerisme, avontuurlijke reizen en luxereizen. Japan is een buitengewoon aantrekkelijk land voor zowel individueel toerisme, als voor internationale bijeenkomsten en incentivereizen. Met het loslaten van de maatregelen is Japan volledig voorbereid om alle buitenlandse gasten te ontvangen. Naast de vele mogelijkheden om het mooie Japan te ontdekken, kunnen internationale bezoekers nu ook weer volop winkelen. Japan is de afgelopen tweeënhalf jaar druk bezig geweest met de voorbereidingen om iedereen weer te verwelkomen. We wachten dan ook vol enthousiasme op de komst van buitenlandse toeristen in het nieuwe Japan!”

Author Sharon Evers