KLM heeft maandag in Amsterdam een nieuw Delfts blauw huisje onthuld. Dat gebeurde traditiegetrouw op de verjaardag van KLM, die maandag haar 105-jarig bestaan vierde.

Bij de beroemde KLM-huisjes gaat het om een miniatuurversie van een gebouw met een bijzondere geschiedenis. Voor het 21-ste lustrum is gekozen voor ‘Het huis aan de drie grachten’ in Amsterdam, een rijksmonument dat, zoals de naam al zegt, grenst aan drie grachten: de Grimburgwal, de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal.

Tijdens de feestelijke onthulling overhandigde Marjan Rintel, president-directeur van KLM, het eerste exemplaar aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

‘De onthulling van een nieuw KLM-huisje op onze verjaardag is altijd een bijzonder moment, nog eens extra als het een lustrum betreft’, zegt Rintel.

‘We vieren deze verjaardag in een uitdagende tijd voor ons bedrijf. In ons 105-jarige bestaan hebben we echter vaker met tegenwind te maken gehad en KLM heeft zich altijd creatief en veerkrachtig getoond om dat te boven te komen. Ons doel is en blijft een gezond en toekomstbestendig KLM. Met het pakket maatregelen dat we recent hebben aangekondigd, leggen we het fundament voor een sterk KLM dat ook de komende 105 jaar Nederland gaat verbinden met de rest van de wereld.’

Met 105 jaar is KLM de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder eigen naam vliegt.

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw reikt KLM Delfts blauwe huisjes gevuld met Bols Jenever uit aan World Business Class-passagiers tijdens intercontinentale vluchten. De huisjes zijn miniatuurversies van gebouwen in Nederland en daarbuiten met een bijzondere geschiedenis en zijn gewilde verzamelobjecten. Sinds 1994 loopt het aantal huisjes synchroon met de leeftijd van KLM. Sindsdien wordt ieder jaar op KLM’s verjaardag op 7 oktober een nieuw exemplaar aan de collectie toegevoegd. (Foto KLM).