Bas Hendrikx (Riksja Travel): “Wij zien de afgelopen jaren een groeiende vraag naar actieve vakanties in Scandinavië, zowel in de zomer als in de winter. De individuele rondreizen waarbij de beleving centraal staat, zijn erg populair. Je gaat niet naar Scandinavië voor een zon-, zee- en strandvakantie, maar voor een actieve rondreis waarbij je veel ziet en doet.”

Welke plekken in Scandinavië verdienen meer aandacht?

“Lapland – zowel in Zweden, Finland als het noorden van Noorwegen – is populair in de winter vanwege huskytochten, sneeuwscooters en het noorderlicht. Daarnaast zijn het zuiden van Noorwegen en Zweden erg in trek in de zomer. Kajakken in de fjorden, wandelen door de bergen en wild spotten zijn geliefde activiteiten. Naast de standaardexcursies zien we ook steeds meer vraag naar bijzondere ervaringen, zoals kajakken en een nachtje wildkamperen in de Hjørundfjord – het rustige alternatief voor het populaire Geirangerfjord. In Zweden bieden we bovendien de mogelijkheid om, onder begeleiding van een wildernisgids, beren te spotten in het Sonfjället National Park: een prachtige plek waar nog maar weinig toeristen komen.”

Welk type reiziger kiest voor Scandinavië met Riksja?

“Scandinavië trekt van oudsher reizigers aan die houden van natuur, rust en actieve buitenbeleving. Ook avontuurlijke reizigers die bewust kiezen voor duurzaamheid en authenticiteit voelen zich thuis in het hoge noorden. De laatste jaren zien we bovendien steeds meer mensen die kiezen voor een coolcation: een vakantie naar een bestemming met een koeler klimaat, als tegenhanger van de traditionele zon- en strandvakantie. Scandinavië past perfect binnen deze trend. Frisse lucht, lange dagen in de zomer, schaduwrijke bossen, meren om in te zwemmen en volop avontuur – ideaal om te wandelen, kanoën of wildlife te spotten zonder oververhit te raken.”

Wat maakt een vakantie in Scandinavië uniek ten opzichte van andere Europese bestemmingen?

“Een vakantie in Scandinavië is uniek door de combinatie van ruige natuur, ruimte en rust. In de zomer kun je genieten van de middernachtzon; in de winter van het noorderlicht en avontuurlijke sneeuwactiviteiten. Daarnaast is het leven in Scandinavië goed geregeld: alles is schoon, veilig en duurzaam. Je merkt dat de locals sterk verbonden zijn met de natuur en er met respect mee omgaan.”

Wat zijn dé tips voor mensen die voor het eerst naar Scandinavië gaan?

“Het bekende Scandinavische gezegde luidt: ‘Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding.’ Dat weerspiegelt de nuchtere, praktische instelling van de Scandinaviërs: laat je niet tegenhouden door een beetje regen of kou – trek gewoon de juiste jas aan en ga naar buiten. Het past perfect bij de actieve buitenlevensstijl en de liefde voor natuur die zo kenmerkend zijn voor de regio. Zorg dus dat je goed voorbereid op reis gaat, en naast een korte broek en teenslippers ook een regenjas en warme trui in je koffer stopt.”



Welke rol speelt duurzaamheid bij reizen naar Scandinavië, en hoe zie je dat terug bij jullie klanten?

“Duurzaamheid speelt een grote rol bij reizen naar Scandinavië, zowel vanuit de bestemmingen zelf als bij de reizigers die ervoor kiezen. Scandinavische landen lopen voorop in milieubewust leven. Die mentaliteit zie je terug in accommodaties, excursies en de manier waarop met natuur wordt omgegaan. Bij Riksja Travel merken we dat onze klanten daar vaak bewust voor kiezen. Voor veel van onze reizigers is duurzaamheid geen bijzaak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de reisbeleving. Ze waarderen kleinschalige, lokale ervaringen met respect voor natuur en cultuur. In de zomer kiest circa 95% van onze reizigers ervoor om met de eigen (elektrische) auto naar Zweden en/of Noorwegen te reizen. Noorwegen en Zweden zijn vanuit Duitsland en Denemarken het hele jaar door goed per veerboot bereikbaar. Ter plaatse zijn er bovendien mooie routes per trein of andere vormen van openbaar vervoer mogelijk. Tot slot kiezen reizigers ook vaker voor een langere, intensere vakantie in plaats van meerdere korte reizen.”



Dit artikel is onderdeel van de special Scandinavië, die in de juni-editie van Travelpro is verschenen.