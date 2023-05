Jordanië: lelijke oude zooi? Echt niet!

Deel dit artikel

Wie in de reisbranche werkt, ontdekt al snel de mooiste bestemmingen. We zijn eigenlijk een beetje verwend geraakt door al die pareltjes en daardoor ‘raakt’ niet alles je meer zoals het wellicht zou moeten doen, zoals het de consument waarschijnlijk wel raakt. Maar dan is daar Jordanië met onder meer haar waanzinnige nieuwe wereldwonder Petra, de prachtige Wadi Rum en de Dode Zee. Kippenvel. En dat zegt dus wel iets.

Sinds jaar en dag hebben ze bij Middenoostenreizen.com een passie voor – hoe kan het ook anders – het Midden-Oosten. Ze kennen deze regio door en door en weten dan ook de perfecte reis samen te stellen voor elk type klant. Kenmerken als origineel, avontuur, onvergetelijk en service voeren daarbij de boventoon. Omdat Middenoostenreizen.com sinds kort samenwerkt met de retail, vond Rob van Helvoort (oprichter/eigenaar) het de hoogste tijd voor een studiereis met een aantal ZRA’s van The Travel Club, Travel Counsellors, The Travel Company en Travelcenter de Wit naar een van zijn topbestemmingen: Jordanië.

Ver weg, maar toch dichtbij

Op zo’n vierenhalf uur vliegen vanaf Schiphol bevind je je al snel in een totaal andere wereld, in die van een uitgestrekte woestijn met de meest mooie rotsformaties, indrukwekkende steden met een evenzo indrukwekkende geschiedenis en gastvrije bevolking én heerlijk eten. Jordanië dus. Een bestemming die op veel bucketlisten staat, en tegenwoordig nog vaker kan worden afgestreept. Jordanië is namelijk enorm populair bij Middenoostenreizen.com. En dat snap ik maar al te goed. We hebben vier dagen om dit land een beetje te leren kennen, om er in elk geval een goede indruk van te krijgen. En dat is gelukt, meer dan zelfs.

Visa

Voordeel van een reis naar Jordanië boeken bij Middenoostenreizen.com is dat het visum voor jouw klanten door hen wordt geregeld. Zij worden op de luchthaven verwelkomd door een medewerker die een herkenbaar bord omhoog houdt, het paspoort geef je even af – dat klinkt misschien wat spannend, maar nog voor de bagage er is, is het paspoort alweer terug bij de eigenaar. Op de eerste dag maken we kennis met Mohammed, onze gids voor de komende tijd. Al ruim twintig jaar leidt hij mensen met trots rond door ‘zijn’ land. Onze eerste stop is het W Hotel in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Het hotel doet een beetje futuristisch aan; de hal is namelijk zo gebouwd dat het lijkt op Petra. De kamers zijn ruim en licht ingericht en het bed laat je slapen als een roos.

Auteur Sharon Evers