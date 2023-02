Jubileumviering SGR met winactie

Deel dit artikel

SGR viert haar jubileum in samenwerking met alle deelnemende reisorganisaties met een winactie. Elke consument die een reis boekt een aangesloten reisonderneming en deelneemt aan de winactie, maakt zo kans maken op één van de 1.000 Tile Mate Trackers.

Met deze handige tracker is een sleutelbos, tas of koffer snel weer terug te vinden met behulp van een app op telefoon of Ipad. Deelname aan de actie verloopt via de winactiepagina van SGR loopt van 17 januari tot en met 30 juni 2023. Aan het einde van elke maand binnen de actieperiode worden de winnaars van de afgelopen maand getrokken. Winnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht via e-mail. Met deze actie wil SGR de reizende consument op een plezierige manier bewust maken over de voordelen van het boeken van een reis met SGR-garantie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) bestaat 40 jaar. Het garantiefonds werd in 1982 opgericht na het faillissement van een grote touroperator, Christoffel Reizen. De nieuw opgerichte stichting nam in 1983 de activiteiten van het toenmalige garantiefonds van het ANVR over. Vanaf dat moment staat SGR garant voor vooruitbetaalde reisgelden en beschermt zij de reizende consument tegen de gevolgen van financieel onvermogen (zoals het faillissement) van een deelnemende reisonderneming. SGR is inmiddels uitgegroeid tot het grootse garantiefonds van Nederland en Europa. In de afgelopen 40 jaar heeft het garantiefonds al meer dan 250.000 reizigers geholpen en keerde in totaal 80 miljoen euro uit aan schade. Per jaar zijn er ongeveer 2 miljoen boekingen voorzien van SGR garantie.

Auteur Arjen Lutgendorff